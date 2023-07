Beto 'flipó' en el primer entrenamiento del Xerez DFC

Alberto Plaza 'Beto' ha sido presentado este martes como nuevo integrante de la plantilla del Xerez DFC en un acto que también ha servido de carta de presentación para Joselu Friaza. El futbolista va a vivir en el conjunto azulino su primera experiencia como sénior tras salir del División de honor juvenil del Getafe, aunque también pasó por las canteras del Real Madrid y Atlético de Madrid.

Beto "es un lateral derecho de bastante recorrido, ha estado los últimos cuatro años en la cantera del Getafe y ya lo seguíamos por varios informes y también lo hemos visto presencialmente; tiene mucha proyección y futuro e ilusión. Es un jugador intenso, defiende agresivo y tiene buen trato de balón, llega bastante al área rival", lo definía Juan Carlos Ramírez, conductor de la presentación en ausencia de Edu Espada.

El futbolista madrileño lega "con mucha ilusión" al Xerez DFC y asegura que para él supone "un nuevo reto, vamos a hacer todo lo posible para estar arriba y luchar por todo". Llega tras estar en la cantera de tres de los equipos madrileños en Primera, Real Madrid, Atlético y Getafe, "donde he tenido una buena formación y he aprendido muchísimo".

Beto asegura que se desenvuelve mejor en el lateral derecho, aunque "si me necesitan" no tendría problema para actuar como central. Eso sí, "me veo más de lateral, con bastante llegada, me considero muy fuerte defensivamente y también me gusta mucho meterme por dentro para asociarme", comentó a la hora de definirse como jugador.

Tras el primer entrenamiento del lunes dijo que es "flipante" la cantidad de aficionados que se dieron cita en el Anexo Pepe Ravelo y aseguró que "yo voy a dejar todo para tener a la afición contenta y dar el máximo, estoy muy feliz de estar aquí. Sé al club que vengo y hay que dar el máximo, hay que ir partido a partido, pero tenemos que luchar por los puestos de arriba sí o sí. No creo que nos pese la presión, es una motivación más, entrenar al máximo cada semana para mejorar y los resultados vendrán solos", finalizó.