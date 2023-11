Carri celebra la victoria en el derbi y se acuerda de Edu Espada: "Desde que nos quitamos al lastre..."

Carri, autor del 0-1 que abrió la victoria del Xerez DFC en el derbi contra el Xerez CD, se ha acordado, sin nombrarlo, del exdirector deportivo de la entidad, Edu Espada. El centrocampista de Chiclana ha afirmado que el equipo está mucho más "suelto y entrenando con más alegría" tras quitarse "el lastre". El atacante , tras marcar de falta directa, también se ha preguntado "quién decía que Carri no hacía goles" y ha comentado que al equipo no le faltaba actitud en partidos anteriores y sí algo más de suerte de cara a gol.

-¿Qué sensaciones le deja esta victoria y qué significa para el equipo?

-Sensaciones únicas y más en un derbi, más en mi primer derbi, no lo puedo ni explicar porque ganar un derbi de esta magnitud y meter un gol pues un broche de oro. Mentalmente es una victoria que multiplica, necesitábamos una victoria así para poder despegar y confío ahora que tire para arriba, estábamos pasando por un mal momento y este triunfo nos viene como anillo al dedo. Pero, son tres puntos, ni la semana pasada éramos tan malos ni ahora tan buenos, tampoco podemos venirnos arriba con esta victoria, hay que celebrarla como se merece, pero a partir de mañana pensar ya en el Ceuta B.

-Pero ¿no se está celebrando como tres puntos más?

-Hombre, es la chicha que tiene un derbi y más de esta magnitud, se celebra como se merece. Le he dicho a los chiquillos que lo celebren y que tiene multa el que se recoja antes de las cuatro de la mañana.

-El gol, ¿cómo ha sido?

-¿Quién decía que yo no metía goles? Ahora me acuerdo yo de quién decía eso. En cuanto vi la falta cogí el balón y sabía que era mía, estaba muy confiado en que la iba a meter.

-¿Estaba más perfilada para un zurdo?

-Era para un zurdo, pero lo tenía tan claro que le he dicho, "Beny, quita de ahí que es mía".

-¿Mañana no habrá críticas a sus declaraciones después del partido?

-Mira, yo las críticas a mí... Yo intento hablar lo más natural posible porque no sé maquillar las cosas, soy muy espontáneo y digo lo que digo, al que le guste bien y al que no, que no lo escuche. El equipo no estaba teniendo la suerte de cara, no ha habido ningún partido que digas que han sido muy superiores a nosotros y hemos merecido perder. El equipo trabajaba y tenía actitud, no es que no tuviéramos actitud como dicen por ahí, el equipo corre, lucha y quiere, pero no teníamos fortuna de cara gol y hoy la hemos tenido. Y mira, hemos ganado. Pero, calma, tranquilidad, los pies en el suelo y partido a partido.

-¿Lo veis todo ahora más positivo, se puede enganchar el equipo a pelear por el play-off?

-El equipo desde hace una semana y media que nos quitamos el lastre, el equipo está más suelto y se le ve entrenando con más alegría.

-¿A quién se refiere con el lastre?

-(Risas) Tú sabes quién, tampoco le voy a dar... si quieres que lo recoja. Lo importante es que el equipo ganó.

-Pero, ¿se celebró en el vestuario? (la destitución de Edu Espada).

-Eh, bueno, se notó alivio y ya está, es lo que hay, lo importante es que el equipo ganó hoy, la afición está contenta y estamos felices, hoy sale la cometa.