"El equipo no desciende en Vélez, baja porque no ha sabido competir como bloque"

Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, ha asumido el descenso con tristeza porque "se podían haber hecho las cosas mejor, soy muy autocrítico y asumo mi responsabilidad en el fracaso", no se esconde, da la cara, cree que el equipo "no supo competir como bloque", resalta que se reunirá con Romerito y que le pedirá explicaciones y también mantendrá un encuentro con todos los futbolistas. Desvela sus planes para el futuro y advierte que "el proyecto será para subir o subir"

–¿Cómo lleva la semana después de consumarse el descenso?

–No se lleva bien, aunque era algo que estaba dentro del abanico de situaciones que se podían dar. Había que ser realistas y contemplar los dos escenarios. Te da más rabia porque lo hemos tenido en nuestras manos y, en algunas jornadas, hasta los resultados de los rivales fueron favorables. El otro día se lo comentaba a Juan Carlos Ramírez. Si analizas el partido en Vélez, tú no bajas ahí. El equipo compitió bien y dentro de un orden establecido, pero en el minuto 94 en una acción desafortunada, encajas un gol. Esa ha sido la tónica general de todo el año. No desciendes ahí, desciendes porque el equipo no ha sabido competir hasta el último minuto, porque al equipo le ha faltado ese punto de concentración, de ser un equipo. Es el análisis más claro y corto de lo que ha pasado.

–Han habido futbolistas a los que les ha faltado ser competitivos porque si analizas la plantilla jugador por jugador, a cualquier equipo del grupo o de cualquier otro les gustaría tenerlos. La realidad es que como colectivo, como equipo, por los factores que sean, no han funcionado, el equipo no ha sido competitivo. El fútbol está lleno de tópicos y para todo hay una excusa. Yo tenía un entrenador que siempre decía no quiero oír más es que, es que... De aquí por delante, el por si acaso... Creía que no llegaba... No, por si acaso voy a correr que igual llego. Cuando desciendes es porque has cometido muchos errores y has hecho muchas cosas mal. Cuando haces cosas mal, la pizca de suerte que tienes cuando lo haces bien, se decanta del lado negativo.

–Ahora, borrón y cuenta nueva...

–Vamos a esperar a que se juegue el partido del domingo y la próxima semana, nos sentaremos con los jugadores y les expondremos nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que tomar decisiones y, en ese sentido, lo tengo claro. La mayoría de los futbolistas, incluso algunos de aquí de Jerez, sabiendo que han competido en un equipo como el Xerez, querrá salir para jugar en superior categoría y no en Tercera. Esa es mi forma de verlo por mi gen competitivo. Si soy un profesional del fútbol y esta es mi forma de ganarme la vida, busco algo mejor, aunque no todo es dinero y las dos categorías son nefastas para una ciudad como Jerez. Yo pediría al club salir y le comunicaría que no habría problemas después de que no hayan salido las cosas. De todos modos, también hay otros que no tienen contrato con un perfil diferente al que necesitamos para la categoría. En el mercado de invierno, llegaron jugadores con unas condiciones y a ver qué nos explican y qué intenciones tienen.

–Romerito no ha logrado el objetivo, ¿seguirá?

–Tenía una cláusula de renovación en caso de lograr la permanencia y su contrato termina el 30 de junio. Quiero saber en qué ha fallado él, el club o la dirección deportiva para que él no haya logrado el objetivo. Yo, cuando llegué, lo tenía claro, asumí el proyecto como mío para lo bueno y lo malo. No se ha logrado y el fracaso también es mío. Ha habido mucha gente que me ha preguntado si conocía la Feria de Jerez y si iba a ir y a todos les he contestado lo mismo, si voy, no estoy dándole al descenso la importancia que tiene, prefiero no conocerla y aparecer por allí como si nada hubiese sucedido. No puedo poner excusas y decir que yo no hice el equipo. Esto es un club, hay un primer equipo y todos somos partícipes de él. Soy el primero en asumir el fracaso, a todos nos duele.

–El proyecto en Tercera, ¿cómo será?

–Para subir o subir. Puede sonar pedante, pero hay muchos futbolistas, todos no tienen la suerte de jugar en categorías superiores y otros, que tienen su trabajo, encuentran en el fútbol una ayuda extra sin moverse de su casa. Jugadores hay muchos y mi intención, tanto en Tercera como en Segunda RFEF, es firmar futbolistas que nos den el éxito. Bajo mi punto de vista, no hay tanta diferencia entre un jugador de una categoría y otra. Desde que llegué ya he mantenido contacto con futbolistas que me parecían interesantes para cualquier categoría, creo que por su perfil pueden tener recorrido y proyección para llegar al fútbol profesional. En ese perfil nos vamos a basar. Cuando me siente con el entrenador, sea Romerito o sea otro, le preguntaré por su planteamiento por el tipo de jugadores que necesita para el tipo de fútbol que quiere hacer y, a partir de ahí, empezar a trabajar.

–¿Qué le parece la ampliación de los grupos de Tercera de 16 a 18 equipos sin esperarlo?

–En la Federación hay buenos profesionales, pero va dando tumbos. Los dio con la creación de la Primera y la Segunda RFEF y creo que fue una reestructuración equivocada, de ahí los problemas que existen. Se debió crear una Tercera fuera para comenzar a crecer a partir de ahí y formar luego una Segunda B competitiva. Ahora, es volver a lo mismo. No es bueno para el fútbol modesto. Falta hasta un poco de corporativismo porque las bases de competición son las que son, no se pueden cambiar una vez iniciada la competición. Tendríamos que unirnos y decir esto no es así. Lo habrán hecho con la mejor intención, pero no es acertado ni legal.

–¿Qué mensaje se le puede lanzar ahora a la afición tras el descenso y de cara al futuro?

–Ha sido un año malo y lo único que podemos hacer es darle las gracias por apoyar. No soy de pedir mucho perdón porque entiendo que hay partidos para dejarse la vida y si se hace, hay poco que reprochar. Vamos a hacer un proyecto nuevo y el Xerez DFC es mucho más que un ascenso o un descenso. Lo que vamos a intentar es que el proceso que nos lleve al final del camino sea positivo y que todos disfrutemos. Es la primera vez que vivo un descenso y da mucha pena, pero no deja de ser fútbol. No sé si se podía haber hecho más o no, pero sí sé que daré mi mil por mil para que el próximo curso salgan bien las cosas. Y si yo doy el mil por mil, todos los que vengan tienen que darlo también.

–El equipo juvenil ha ascendido a División de Honor

–Hay que darles la enhorabuena, aunque todavía no he podido hablar con el entrenador ni con ellos. Es curioso como en una misma temporada puedes tocar en un mismo club el cielo y el infierno. Han hecho un magnífico trabajo y han paseado el nombre del Xerez con letras mayúsculas en cada uno de sus encuentros.

–Hugo Martínez ha sido uno de los pilares del equipo y está a un paso de marcharse al Granada, ¿qué sabe el club?

–Hay muchos rumores, pero no sabemos nada. Lo que sí hay es una propuesta de renovación con un contrato profesional. Eso quedó en 'stand by' porque querían esperar y no sé la situación real.