"Estoy feliz con la victoria porque es importante y nos mete en play-off"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, no vive un partido partido tranquillo. Su equipo se impuso al Coria por 4-2 después de ir ganando 3-0 y de colocarse 4-2. A pesar del sufrimiento, se mostró feliz con el triunfo porque les coloca en zona de play-off tras el empate del Salerm Puente Genil ante el Ciudad de Lucena. Asegura que la primera parte fue buena y que se debieron marchar a la caseta "con un resultado más abultado" y advierte: "Somos un equipo sufridor y nuestro camino para el ascenso ya sabemos que es el largo".

–¿Se marcha contento con el triunfo por 4-2 después de ir ganando 3-0?

–Sí, mucho. Después de una derrota como la de la pasada semana, lo importante era ganar. Al final, cuando le ganamos a los rivales la gente siempre dice que qué malo son los equipos y no hay buenos comentarios sobre ellos. La realidad es que el Coria le ganó la pasada semana al Bollullos y que en otros partidos ha estado muy cerca de puntuar. Nos fuimos al descanso 2-0 y creo que el marcador debió ser más abultado. De todos modos, eso no quiere decir que no haya cosas que mejorar. Con el 3-1 nos entraron los nervios y ahí hay que mejorar. El equipo es muy joven y me marcho contento con la victoria porque es muy importante, ya que nos metemos otra vez en play-off y eso siempre es positivo.

–Hemos hecho cambios, llevábamos varias semanas queriéndolos hacer y han salido bien, se ha demostrado en el campo, aunque al final hemos sufrido más de lo debido, somos un equipo sufridor.

–El partido estaba totalmente controlado hasta el 3-0, ¿qué ha ocurrido para que llegar el 3-2?

–Esto es fútbol. El Coria juega, tuvo una y la aprovechó. Nosotros hemos visto partidos de ellos en los que merecían más, te hacen el 3-1 en la primera que tienen y en la segunda te hacen el 3-2. Hicimos luego cambios, al principio les costó adaptarse a lo que queríamos y cuando han hecho lo que le pedíamos, el equipo volvió a atacar y tuvo ocasiones para hacer un resultado mayor. Ya sabemos que nos está costando mucho el tema de los goles, en la primera mitad tuvimos infinidad de situaciones que al Coria ningún equipo se las ha hecho. Esto es fútbol y nos cuesta cerrar los partidos hasta con 3-0 acabamos pendientes de la hora.

Hat-trick de Pablo González "Me alegro mucho por él porque es un tipo espectacular, que está entrenando muy bien y que se adapta a todo"

–¿Influye a nivel anímico volver a la zona de play-off?

–Por supuesto, nosotros sabemos que vamos a estar sufriendo hasta el final y ese es nuestro objetivo. Sabemos que nuestro objetivo para ascender va a ser el camino largo y ahí estamos. Perdimos en La Palma, pero son nuestros jugadores y hasta el último día que esté aquí voy a muerte con ellos. Los voy a apoyar y les voy a dar la confianza y el cariño que necesitan dentro de que tienen que mejorar cosas. Los conozco bien, veo su día a día, entrenan bien, tienen buena actitud y muchas ganas y quieren dar una alegría grande a la afición después del descenso del año pasado. Quieren terminar bien el año sabiendo que nos cuesta mucho. Repito lo que he comentado antes, nos cuesta mucho, en la primera parte el resultado debió ser más amplio. Nos está costando la finalización, el último pase, pero es nuestro equipo. Joaquín el del Utrera lleva 16 goles, y hay otros que están haciendo lo mismo y a nosotros nos falta un jugador con esa suerte. Todos tenemos que dar un paso más para marcar.

–Pablo ha firmado un triplete, ¿hasta qué punto es importante para su delantero?

–Nos viene muy bien. Pablo tiene gol, siempre ha marcado. Lo ves entrenando y los hace, en Pozoblanco hizo un buen partido, tuvo ocasiones y no las convirtió. A partir de ahí, le costó un poquito más y esta vez le hemos dado la oportunidad, ha marcado y nos viene muy bien. Estoy contento por él porque también sufre, sabía que venía a un equipo al que le faltaba gol y llegaba con esa etiqueta. Me alegro mucho por él porque es un tipo espectacular, que está entrenando muy bien y que se adapta a todo. Esperamos que siga con esta racha.

–¿Cómo ha visto al trío Pablo, Teté y Álvaro Garrido?

–Estoy contento con ellos, ha debutado Álvaro como titular, hemos colocado a Teté en la izquierda y arriba Pablo. Hemos querido meter a gente con gol, han tenido ocasiones y aquí no hay nadie imprescindible. Intentamos ser lo más justos posibles. Alguna vez me equivocaré y otras veces acertaré. Estoy muy contento por los que han salido de inicio, hemos logrado la victoria y a nivel moral es vital porque nos mete en play-off.