Goleada sufrida para regresar a la zona de play-off (4-2)

Goleada sufrida para regresar a la zona de play-off. El Xerez DFC solventa por 4-2 con suspense y esfuerzo su encuentro ante el colista Coria, que tuvo dos caras y que pasó de poder encajar un resultado abultado a caer de forma digna. Tres goles de un Pablo González muy inspirado decantó la balanza a favor de los xerecistas, pero dos despistes casi seguidos en ya en la segunda mitad se transformaron en dianas visitantes. Metieron en el encuentro a los amarillos y el miedo en el cuerpo a los azulinos. Teté, ya en el 86' y después de que Jarana acariciara el 3-3, sentenció la cita.

El Xerez DFC, con esta victoria, recupera la quinta plaza al colocarse con 35 puntos, por los 34 del Salerm Puente Genil, que es sexto tras su igualada frente al Ciudad de Lucena en el Manuel Polinario. Sufrir valió la pena, pero a David Sánchez le queda trabajo por delante. Su defensa no funciona como tan bien como antes y lleva tres jornadas recibiendo goles cuando uno de sus fuertes era que Matías Ramos no encajaba.

Cambios en el once

La derrota en La Palma, aunque David Sánchez defendiera el partido de sus jugadores y asegurara que merecieron más, no debió agradar demasiado al técnico azulino y en el once que conformó para plantar cara al colista Coria se vio reflejado. Al lateral derecho regresó Beto Plaza en lugar de Marcelo Villaça y en la medular aparecieron Rafa Parejo por Javi Díez y Carri por Ilias. Además, Pepe Rincón también se quedó en el banquillo -sólo fue suplente en la tercera jornada frente al Sevilla C en el Jesús Navas (1-0)- y apareció Álvaro Garrido.

Con mucho el juego ante el cuadro amarillo, el Xerez DFC desde el primer momento se volcó en ataque para hacer daño cuanto antes a un rival cogido con alfileres, nervioso, impreciso en defensa que, además, se empeñaba en buscar el fuera de juego. A los 8 minutos avisó Carri con la zurda tras un buen pase de Álvaro Garrido que se le marchó alto; en el 14' fue Beto Plaza el azulino que mandó de cabeza fuera un buen balón tras un saque de esquina y, superado el cuarto de hora, la escuadra de David Feito casi se marca en propia puerta. Diego Romero quiso jugar con su portero, el balón se marchó rozando el palo izquierdo.

Pablo abre la lata

Frente a un rival totalmente descompuesto y sin mostrar apenas recursos, el gol era cuestión de tiempo y el Xerez DFC no podía permitirse el lujo de perdonar tanto. En el 17', los azulinos presionaron la salida de balón del portero, Carri se encontró con el balón y, totalmente solo, lo mandó alto. Era el segundo regalo claro de la tarde.

Los de David Sánchez insistían una y otra vez. Un robo de balón de Beto en el área ante Javier Bernal acabó en córner después de lanzar al muñeco. El saque de esquina de Carri ahora sí entró. Pablo González apareció para abrir la lata. 1-0. Minuto 21. Era el primer gol del sevillano vistiendo la camiseta azulina y lo celebró a lo grande con sus compañeros y con su entrenador, que apostó por él.

Doblete de Pablo

Con el marcador a favor, que la renta se ampliase era mucho más fácil. El Coria no estaba. Un buen pase de Álvaro Martínez dejó a Álvaro Garrido solo ante Antonio Jesús y, en esta oportunidad, el guardameta sí realizó una buena parada. Minuto 38.

El crono avanzaba y los azulinos querían hacer los deberes. Con su triunfo momentáneo y el empate del Salerm Puente Genil ante el Ciudad de Lucena en el Manuel Polinario, recuperaban la quinta plaza y volvían a zona de play-off. Y justo antes del descanso, volvió a aparecer por dentro el atacante Pablo González para firmar su doblete. Mandó a la jaula un buen servicio de Beto Plaza desde el costado derecho. 2-0. Minuto 43. El primer tiempo sólo tuvo un color, el azulino.

Doble cambio y hat-trick de Pablo

David Feito realizó un doble cambio en el descanso, entraron Durán y Ufano, y el Coria amagó en la primera acción del segundo acto, pero a renglón seguido un Pablo González desatado anotó el tercero en su cuenta particular. Metió la puntera antes de que Diego Romero, que estiró la pierna, llegara para evitar su disparo y no despistar al portero. 3-0. Minuto 47.

Dos desajustes, dos goles rivales

Con todo de cara y un rival que se seguía complicando en la salida de la pelota, pero atrevido y que cambió bastante logró recortar distancias cuando nadie lo esperaba. Aprovechó un despiste y un desajuste del Xerez DFC en defensa para hacer el 3-1 en el 57'. Diego Arana, con la zurda, le ponía su firma a la diana visitante.

Lo peor estaba por llegar. El Coria sacó petróleo de otro claro error defensivo de los azulinos en una jugada que se inició en una banda y terminó en la otra. Domingo Jarana, también con la izquierda, anotó un golazo, colocando el balón arriba pegado al palo de Matías Ramos. 3-2. Minuto 60.

Con media hora por delante, el Xerez DFC tenía que hacer frente a una situación totalmente diferente a la que había tenido por delante. El cuadro azulino necesitaba personalidad para reconducir la situación y la grada empujaba. Los xerecistas no estaban ya tan finos como antes de los dos goles y les costaba más generar. Aún así, Galafate tuvo el 4-2 en un saque de esquina (69') y en el 75', Diego Jarana enmudeció Chapín con un trallazo desde la frontal del área que se marchó fuera.

La calma volvió a Chapín en el 86'. Teté, con la derecha, hizo el 4-2 desde el punto de penalti tras un centro de Pepe Rincón. El sevillano cerraba un marcador y un encuentro que se le complicó a su equipo cuando todo lo tenía a favor.