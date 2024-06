David Sánchez: "Este equipo ya es difícil que se caiga"

El técnico del Xerez DFC, David Sánchez, compareció en rueda de prensa tras el triunfo de su equipo ante el Ceuta B, que le ha valido para meterse en la final por el ascenso a Segunda RFEF. El entrenador sevillano, visiblemente emocionado y "muy cansado", valoró el partidazo de su equipo, dijo que su equipo tiene "mucho corazón" y que una de las claves de la temporada es el ambiente "de locos" del vestuario.

-El fin deseado pero vaya manera de lograrlo.

-Contento porque hemos pasado la eliminatoria. Ha sido un partido muy complicado. Creo que, desde fuera, el penalti de Oca creo que no lo es. Hemos tenido ocasión de hacer el segundo antes, ellos también han tenido la suya. Me quedo con el corazón de los jugadores, en el peor momento de la prórroga... vamos justos de jugadores, esta semana se me ha caído Durán, la maldición del 8, pero el equipo ha sacado el alma, la gente del banquillo ha salido con mucho corazón y así da gusto. Muy sufrido, ha sido una locura, más de 120 minutos y ya está, hemos pasado a la fase final. Hemos dado un paso más, a esperar rival y estamos más cerca del objetivo.

-Ha sido una locura de partido, ha tenido de todo.

-Una locura. Me quedo con que este equipo tiene mucha mentalidad, confié en ellos, porque aparte de ser buenos jugadores tienen un gran corazón, han hecho un vestuario increíble. La energía que transmiten es de locos y este equipo ya es difícil que se caiga. Contento. Van a estar dos semanas más escuchando mi voz.

-Ha habido momentos muy complicados, el penalti que falla Carri y el empate a dos al final.

-Sí, ese gol ha hecho daño, pero todos somos tan positivos que creemos en ello y en lugar de ponernos negativos hemos transmitido toda la energía posible. Lo de Carri es una mala decisión, hay jugadores que en la élite con muchos millones en el banco que también toman malas decisiones y hoy le ha pasado a Carri, pero los compañeros han hecho un trabajo extra, imagino que ha sido un palo duro para él y si no pasamos lo hubiera pasado mal, hay que apoyarlo.

-Y el lunes, nuevo rival.

-Será muy difícil, estamos cansados de estudiarnos unos a otros y contento por pasar, mis jugadores están exhaustos y nos queda otra más, a ver si somos capaces de conseguir el objetivo.

-(...)

-Quería darle la enhorabuena al fútbol sala que me he enterado que ha pasado, es un meritazo. Pido disculpas porque me han pedido muchas fotos, pero estoy agotado. Muchas gracias a la afición, que disfruten pero no hemos hecho nada, a partir del lunes modo final.