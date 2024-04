"El Cartaya nos gusta, va a ser un partido con muchas dificultades"

El Xerez DFC será equipo de play-off prácticamente si gana al Cartaya en el Rodríguez Salvador a falta de tres jornadas para el final de liga y conseguiría el primero de sus objetivos. Los azulinos son cuartos y el Salerm Puente Genil, que es sexto, sólo podría aspirar ya a lograr los mismos puntos que los xerecistas. Con el golaveraje particular igualado, el general favorece a los de David Sánchez. El entrenador azulino afronta el partido con confianza, pero no se fía de un rival que "al cuerpo técnico nos gusta", lamenta las tres bajas por sanción y pide a la afición un último esfuerzo para que les arrope en "este partido importante, ya todos los resultados son cruciales".

–El final del liga está cada vez más cerca y el primer objetivo, también...

–Cada vez queda menos para el final y esta semana es clave con tres partidos. Estamos preparados para el encuentro en Cartaya, que va a ser muy difícil porque nos vamos a medir a un rival que al cuerpo técnico nos gusta. Ha mantenido la regularidad dentro de la zona noble de la clasificación. Insisto, va a ser un partido muy muy complicado, tendrá muchas dificultades, intentaremos hacerlo bien para mantener esta dinámica positiva que llevamos.

–Parecía imposible, pero el equipo puede ser de play-off este fin de semana...

–El fútbol es así, hasta que no termina la temporada no se puede valorar el trabajo que se ha realizado durante el año. Nosotros hemos tenido paciencia, tranquilidad, atravesamos momentos malos y ahora nos está tocando vivir los más bonitos. Llegamos a este tramo importante con muchas ganas y mucha ilusión. Si ganamos, matemáticamente seremos de play-off y, a partir de ahí, seguiremos peleando hasta el final para quedar lo más alto posible.

–Ha comentado que le gusta el Cartaya, ¿dónde puede estar la clave de este duelo?

–No sabemos cómo se encuentra el césped, que he oído que no está en su mejor estado, pero no es excusa. El partido va a ser difícil y duro, ellos se están jugando un poco la permanencia, aunque están al filo de la zona noble y a cinco puntos del descenso. Va a ser un encuentro competido, en el que nos tendremos que poner el mono de trabajo y con la mentalidad de dar lo máximo de nosotros para poder sacarlo adelante. Será un choque igualado, espero que estemos a la altura y a nuestro nivel para estar más cerca de la victoria.

Sancionados "No voy mentir, no me da igual no tenerles disponibles, han demostrado un gran nivel y una gran regularidad y nos han dado muchos puntos"

–Con el triunfo del Ciudad de Lucena ante el Córdoba B, ¿la segunda plaza está más complicada?

–Estábamos pendientes del partido y cuando acabó, lo comentamos en el grupo de WhatsApp. De todos modos, nosotros ahora estamos pensando sólo en el Cartaya, que estamos a pocas horas de un partido importante, en el que nos gustaría continuar con nuestra racha y mostrando buenas sensaciones. Ahora ya estamos al final de temporada y miramos todos los resultados porque sí que todo influyen y son cruciales.

–David León, Álvaro Martínez e Ilias están sancionados, ¿cómo lleva la recomposición del puzle?

–Son tres jugadores muy importantes. No voy mentir, no me da igual no tenerles disponibles, han demostrado un gran nivel y una gran regularidad. No obstante, confío en la gente que va a salir de inicio y en el banquillo llevamos a gente del filial, hace un tiempo que no queremos tocar al División de Honor juvenil, que está peleando por la permanencia y le estamos intentando ayudar lo máximo posible. Sacaremos un once competitivo, pero son tres hombres importantes, que han jugado muchos minutos y que nos han hecho sumar muchos puntos. Han caído los tres en la misma jornada y los que van a salir deben saber que tienen que responder a un buen nivel para ayudarnos a lograr un triunfo.

–¿Qué último mensaje le lanza a la afición para que anime y acompañe al equipo en el Rodríguez Salvador?

–Nos gustaría que estuviese allí, queda poco y sé que hay que hacer un gran esfuerzo porque es sábado de motos, Cartaya está lejos, el autocar y la entrada cuestan dinero y la vida está como está... Tenemos que hacer un esfuerzo todos, los jugadores lo merecen. El club ha hecho un vídeo magnífico, y eso que faltaba el día del 0-4 en Las Cabezas. Cada vez que nos acompañan, el equipo ofrece su mejor versión. Ahora, necesitamos que vayan, no nos podemos quedar con las ganas de y si, y si... Afrontamos un partido muy difícil, muy importante, que puede marcar el futuro en la recta final de liga, y necesitamos que la gente haga un esfuerzo. Seguro que nos sentimos arropados y nos ayudan a lograr el objetivo.