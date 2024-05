"Estoy muy contento, el aficionado ha visto un partido de otra categoría"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, esta jornada sí que se mostró satisfecho con el triunfo de su equipo por 1-3 en el San Juan Bosco ante el Utrera, al que considera "un equipo de play-off, que por detalles se ha quedado fuera". Terminó "contentó" y subrayó que "los aficionados han visto un encuentro de superior categoría".

El cuadro azulino necesita ganar al conjunto sevillano para conservar sus opciones de ser tercero y afrontar con ventaja la primera eliminatoria del play-off y no falló. Realizó un buen choque y sigue cuarto con 61 puntos, pero se queda a uno del Pozoblanco, su rival directo que ocupa la segunda plaza y que el domingo visitará Chapín.

–¿Cómo analiza el triunfo de su equipo?

–Estoy muy contento con este triunfo en Utrera. Nos hemos enfrentado a uno de los rivales que más me gustan de la categoría porque somos muy parecidos, tienen futbolistas que dominan muy bien el juego ofensivo, que la quieren, que tienen sentido a la hora de jugar y eso a los que nos gusta este tipo de fútbol pues nos encanta. Comenzamos bien la primera parte, con situaciones, con ocasiones, y ellos no nos generaron casi peligro. De todos modos, a raíz del minuto 30, todo se igualó y nosotros, con pérdidas innecesarias, nos fuimos al descanso con la sensación de haber hecho un poquito más.

–(...)

–En la segunda, empezamos igual, con situaciones claras de gol, pero no las metimos y en un balón parado se adelantaron y me dio un poco de rabia porque era una jugada que teníamos trabajada. Los cambios nos dieron fruto y le dimos la vuelta al resultado, que no sé si lo hemos hecho alguna vez, Eso es muy positivo. Estoy muy contento con el trabajo y con el desgaste, que ya comienza a hacer calor y el césped artificial estaba un poquito seco. Nos hemos enfrentado a un equipazo, que me gusta mucho y que cuenta con un entrenador y un cuerpo técnico que están haciendo muy buen trabajo. El aficionado creo que ha visto un partido de otra categoría, no de Tercera, los dos equipos quisimos jugar y en esta categoría es difícil verlo.

–¿Le hubiese gustado afrontar este partido con el Utrera jugándose algo?

–Sí porque a mí me gusta que los equipos que proponen y que juegan bien al fútbol se metan arriba. Por pequeños detalles, al final sólo pueden entrar cuatro y ellos se han quedado fuera. Insisto, para mi gusto el Utrera es un equipo de play-off. Seguro que la próxima temporada lo intentan otra vez y pronto volverán a Segunda RFEF.

–Resta una jornada, su equipo recibe al Pozoblanco y llega con opciones de ser tercero...

–La pasada jornada atamos matemáticamente el play-off y vamos a intentar quedar lo más alto posible. Nos enfrentamos al Pozoblanco, que es tercero, y podemos ocupar esa plaza si le ganamos. Vamos a intentar sacar adelante el partido, como siempre hacemos.

–¿Cómo valora los incidentes en la grada?

–No los he visto, estaba muy lejos y a nadie le gustan estos incidentes porque se tuvo que parar el partido. Me han dicho que no ha pasado nada. Creo que las dos aficiones son muy buenas, muy respetuosas, aunque en algún momento siempre hay tensión. En ese aspecto, también hay que estar contentos.