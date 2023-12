"Hemos puesto el listón alto y no lo podemos bajar"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, vive sus mejores momentos como técnico azulino tras encadenar cuatro jornadas sin perder. Este miércoles (12:00) su equipo recibe en Chapín al Cartaya, que se encuentra en descenso, apuesta por conservar la buena dinámica, pero advierte que no será fácil y pide apoyo a la afición.

–Tras cuatro semanas sin perder, ¿qué ambiente se respira en la plantilla?

–Llevamos un mes muy muy bueno, el equipo ha metido una marcha más y se nota. En mis charlas con ellos siempre les digo lo mismo, han puesto el listón alto, lo están subiendo cada vez más y no lo podemos bajar. El ambiente es bueno, están llegando las victorias y los puntos y las derrotas se han quedado lejos. La semana pasada, de todos modos, fue dura porque ante el Ceuta, aunque en la segunda parte no estuvimos bien, nos fuimos con la sensación de haber perdido dos puntos.

–(...)

–Hay que estar tranquilos, seguir entrenando y trabajando y haciendo las cosas bien. En Las Cabezas estuvimos muy correctos y cometimos muy pocos errores, aunque es cierto que en esos campos el esfuerzo es menor que en Chapín. Somos un equipo que hacemos muchos movimientos y eso causa desgaste, pero aguantamos bien. Estoy muy contento como entrenador porque que un equipo como el Cabecense en su campo no te tire ni a puerta dice mucho. Insisto, el listón está alto y de ahí no podemos bajar en cuanto a intensidad y a ser ganadores de duelos. Se han dado cuenta que esto es Tercera, que aquí hay que competir en todos esos campos difíciles. Les he visto convencidos y la unión entre cuerpo técnico y jugadores es muy sana, algo que me gusta mucho por mi forma de ser.

–¿Qué es lo que más le está gustando de su equipo tras esta reacción?

–Los resultados positivos nos están llevando a mejorar en todos los sentidos, estamos más sólidos, estamos jugando mejor al fútbol y el equipo crea muchas situaciones tanto por dentro como por fuera. Todos tienen ocasiones y estamos teniendo efectividad. La pasada semana piqué a Teté un poco y marqué tres goles. Ya he comentado lo que me dijo, me puso un mensaje para preguntarme qué había dicho y me respondió con goles. Todo en plan broma, creí que el partido era mejor jugarlo este miércoles sin él y confío en todos, saldrá otro compañero para ir a por los tres puntos.

El rival "Es un equipo veterano, con experiencia y que tiene algunos jugadores interesantes, será un choque difícil"

–¿Cómo afronta el Xerez DFC el partido ante un rival que viene de empatar en casa con el Bollullos, pero que fuera sólo ha ganado un encuentro de seis?

–Ha perdido muchos partidos fuera, pero compite y le complica las cosas a los rivales. En Chapín lo vimos ante el Xerez CD y le compitió hasta el final, perdió 1-0, pero tuvo ocasiones para empatar. Es un equipo veterano, con experiencia y que tiene algunos jugadores interesantes. Será un partido difícil como todos y nosotros vamos a cambiar muy poquito la forma de jugar para ir a por los tres puntos para seguir creciendo.

–¿Es el momento perfecto para encadenar por fin dos victorias seguidas?

–Se lo he comentado a ellos en el vídeo que hemos visto, no vamos a ganar porque llevemos cuatro jornadas sin perder o porque el fútbol nos deba una o porque ya es hora. Para ganar este partido, tendremos que hacer muchas cosas bien. Los chicos han mejorado en todo, en los saques de banda, en la presión, en las acciones a balón parado, en las coberturas. Hemos mejorado en muchas situaciones de partido y es normal porque somos un equipo nuevo con un entrenador nuevo. Nos vamos conociendo más, nos ha costado engancharos, pero las situaciones cambian para bien y para mal. Toca ponerse el mono de trabajo y afrontar el partido con toda la humildad posible porque va a ser un partido difícil y nos jugamos mucho, esas dos victorias seguidas y cinco jornadas sin perder para acercarnos más a la zona alta.

–¿Refuerza el verse ya tan cerca de la zona de play-off o genera presión?

–Presión en este club hay siempre, cuando se pierde es duro y ahora es igual. Por mi experiencia como jugador y por la que tengo en el poco tiempo que llevo en el banquillo, intento buscar el equilibro, ni euforia ni cuando se pierde esto es un entierro. Intento que ellos estén tranquilos y que salgan a jugar, a divertirse, a competir y, especialmente, a ganar para que la gente disfrute de su equipo y esté orgullosa. Los aficionados acabaron muy contentos tras el último partido y es lo importante para nosotros.

–¿Qué mensaje le lanza a la afición?

–No soy de pedir mucho porque hasta ahora nuestros seguidores nos han dado más que nosotros a ellos, pero el día es perfecto para acudir a Chapín. Necesitamos su apoyo. En Las Cabezas el respaldo de los que acudieron fue vital, le pegó el empujón necesario al equipo en ciertos momentos. Hay que darle importancia porque la tiene, cuando percibimos ese apoyo nos sentimos respaldados y más seguros. Cuando vean que el equipo no está en su mejor momento en el partido, le pido ese arreón porque el objetivo lo tenemos que lograr todos juntos. Es una meta complicada en todas las categorías y hay que estar muy concentrados, preparados y unidos para lograrlo.