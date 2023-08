"El equipo aún no ha dado su mejor versión, hay jugadores a los que les cuesta un poco"

Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, cuando falta un mes para el inicio de la competición admite que la plantilla no está cerrada, pero se muestra tranquilo porque "las prisas las tienen otros, estamos esperando que nos entre algo que mejore lo que tenemos a nivel deportivo y que se ajuste a nuestros parámetros económicos" y resalta que está "contento con la plantilla y con la ilusión del primer día".

–¿Cómo valora la pretemporada que está realizando el equipo hasta el momento?

–Estamos muy contentos con el trabajo que están realizando los jugadores y también con el que está llevando a cabo el míster. Tenemos una plantilla prácticamente nueva y aún falta un mes para el comienzo de liga. De todos modos, soy exigente y realista. Tengo la ilusión del primer día, pero está claro que el equipo aún no ha dado su mejor versión, hay jugadores a los que les cuesta más coger la forma y otros vienen de superar una lesión grave, como el caso de Friaza. Poco a poco, irán adquiriendo el nivel óptimo para competir como esperamos de ellos. Hemos disputado partidos ante rivales de superior categoría y el nivel ofrecido ha sido bueno, las sensaciones están ahí.

–La plantilla cuenta en estos momentos con muchos canteranos, ¿faltan refuerzos?

–Como he comentado antes, aún restan varias semanas para que comience la liga. Estamos tranquilos en ese sentido porque estamos contentos con lo que tenemos, pero estamos esperando que nos llegue ese jugador o esos jugadores que nos puedan dan un plus en todos los sentidos siempre y cuando también encajen dentro de nuestros planteamientos económicos. Las prisas son de otros. Tenemos las ideas claras, sabemos qué perfil necesitamos y en ello estamos.

–Lolo Garrido fue despedido y con Guille Donoso aún no hay acuerdo, ¿se solventará pronto la situación?

–Estamos trabajando en ese sentido. He sido jugador y entiendo que su situación no es cómoda, ha pasado del fútbol profesional a la quinta categoría en poco tiempo y es algo que imagino no esperaba. Todos tenemos que hacer autocrítica. Las cosas la pasada temporada no salieron bien y el equipo descendió. Ojalá hubiésemos salvado la categoría, seguro que se hubiesen quedado más jugadores. Con Lolo hablé claro desde el principio, no me escondí. Si no está aquí es porque no estuvo al nivel que esperábamos y, en muchos momentos, también restó más que sumó en el vestuario, no fue el ejemplo esperado. Su salida no ha sido un tema personal, como tampoco lo ha sido con los otros compañeros.