Ilias Charid y Beni, listos para su estreno en el Xerez DFC

El Xerez DFC ha retomado los entrenamientos tras la suspensión del partido fijado para la tarde (19:30) de este viernes en el Pedro Garrido frente al Ceuta. El compromiso, ante otro rival de Primera RFEF, iba a ser una excelente piedra de toque para el equipo después del encuentro frente al Atlético Sanluqueño en El Palmar del pasado miércoles, cita que los azulinos perdieron por 1-0, pero en la que mostraron un gran nivel y fueron capaces de plantar cara a un rival mucho más rodado.

David Sánchez ha tenido que cambiar de planes sobre la marcha y ha fijado para este viernes al no poder jugar dos sesiones de trabajo, pero no varía el plan del fin de semana. Sus jugadores disfrutarán de dos días libres y ya no volverán a entrenar hasta el lunes para encarar una nueva semana de puesta a punto y dos nuevos amistosos, que no llegarán hasta el viernes y el sábado. Primero, el combinado xerecista rendirá visita a la Roteña, de Primera Andaluza, en el Manuel Bernal Sánchez Romero a partir de las ocho y media y al día siguiente se verá las caras con el Antoniano de Diego Galiano en el Municipal de Lebrija, a las ocho con el Trofeo Elio Antonio de Nebrija en juego.

Mientras, llegan buenas noticias para el plantel. La enfermería poco a poco va vaciándose y los técnicos ya cuentan con dos futbolistas más a sus órdenes. El lateral jerezano Beni y el mediapunta Ilias Charid han dejado atrás sus molestias musculares, ambos trabajan al mismo ritmo que sus compañeros y la intención de los entrenadores era haberles dado minutos contra el Ceuta. Ninguno de los dos se ha podido estrenar hasta el momento.

Por contra, tanto Oca como Rueda deben esperar. Los dos han mejorado bastante, pero continúan sin estar al cien por cien. De todos modos, de cara a los dos partidos de la próxima semana es más que probable que ya pueda debutar el jerezano y volver a jugar el central que se lesionó ante Unionistas.