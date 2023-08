El Xerez DFC golea al Shotting Stars Ghana en un partido de entrenamiento

Una semana más de trabajo del Xerez DFC y una menos para el comienzo de liga. La plantilla azulina ha regresado este lunes por la mañana al trabajo tras tener el fin de semana libre y lo ha hecho con un partido de entrenamiento en el Pepe Ravelo frente al Shooting Stars Ghana, escuadra a la que ha derrotado por un contundente 5-1 con goles de Fabian Burdenski, Joselu Friaza, Juan Chaves y dos de Jovanovic.

El cuadro de Accra se encuentra realizando un Tour por Europa en el que visitará además de España, Alemania y Austria. Hace unos días, se midió al Cádiz juvenil en El Rosal y al Atlético Central, de División de Honor, en Isla Cristina.

El entrenamiento ha servido a los de David Sánchez para mejorar sus prestaciones ofensivas. Hasta el momento, el equipo está mostrando buenas sensaciones, pero había anotado sólo dos goles en lo que va de pretemporada, ambos contra el Rayo Sanluqueño (1-2) en el triangular disputado en El Picacho. Se quedó a cero ante Unionistas (0-0) y Atlético Sanluqueño (1-0), de Primera RFEF, y frente al Estepona (0-0), de Segunda RFEF.

Mikan, a Serbia

En este amistoso no ha participado Mihajlo Mikan, que continúa con su recuperación tras la lesión en un hombro que se produjo en El Picacho. El atacante aún no conoce el alcance exacto de sus problemas -podría tener dañada la clavícula- y va a viajar a Serbia para pasar unos días junto a su familia, según ha confirmado Edu Espada, director deportivo azulino.

Espada resalta sobre el estado del futbolista que "está muy animado y su evolución está siendo favorable, pero aún hay que esperar y tener paciencia. No sabemos exactamente qué tiene y ahora va a pasar unos días en su país".

Los azulinos volverán a ejercitarse en la tarde de este lunes en el Pepe Ravelo y este martes cambian el césped por la arena. Se marchan hasta la playa de Valdelagrana para llevar a cabo una sesión de trabajo especial y el miércoles entrenarán en Picadueñas.

Los dos partidos previstos para esta semana, el Xerez DFC los jugará el viernes y el sábado en Rota y Lebrija. El primero, contra los rojillos de la Roteña y el segundo, contra el Antoniano con el Trofeo Elio Antonio de Nebrija en liza.