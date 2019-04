El Atlético Espeleño recibe al Xerez DFC con siete bajas

El Atlético Esepeño encara el encuentro de este domingo (17:30) ante el Xerez DFC como su última oportunidad para mantener un mínimo de opciones de permanencia. El reto es prácticamente imposible pero mientras las matemáticas no digan lo contrario lo quieren intentar. Son penúltimos con los mismos 25 puntos que el Cabecense.

Una jornada más, tal y como le ha venido sucediendo a lo largo de la temporada, el cuadro cordobés llega a la cita cargado de bajas, siete. Se pierden este compromiso los lesionados Josan, Guti, Borja, José Rodríguez y Juanito, además del sancionado Fede, y del delantero Samu Sánchez, que abandonó la pasada semana la entidad. Por contra, son altas Hugo y Carmona.

A José Ángel Garrido no le gustó el partido que hizo el cuadro azulino en una cita que se tuvo que disputar en Bornos por la resiembra de Chapín en la primera vuelta. Los xerecistas ganaron por 3-2 después de ir venciendo por 3-0 al encajar dos goles en la recta final.

Tras el choque, destacó resignado que "se han aprovechado de nuestros errores pero nosotros hemos llevado todo el peso del partido, creo que hemos sido superiores a ellos durante los noventa minutos".

Aquel día, el técnico era Pepe Masegosa, la escuadra azulina ha cambiado mucho y lo sabe perfectamente. "Llegan en un buen momento, con una racha muy positiva y todos sabemos, como decía Valdano, lo importante que es el factor anímico en este deporte. Les respetamos muchísimo por su gran potencial y por los grandes jugadores que tienen pero las rachas también se rompen. Tienen defectos y vamos a competir. Espero que podamos ver un bonito partido".

Las lesiones han lastrado durante toda la temporada a su equipo y ahí coloca la clave de ocupar puestos de descenso. "Estamos acostumbrados a las bajas, nuestra media es de cinco o seis cada semana pero a pesar de eso competimos y damos la cara. La pasada semana, sin ir más, lejos merecimos más en Lebrija. No hemos podido repetir alineaciones ni convocatorias y eso merma bastante".

Sobre el encuentro de esta tarde, apunta que "sabemos perfectamente lo que nos jugamos y a qué rival nos vamos a enfrentar. No especularemos y saldremos a ganar ante nuestra afición. No vamos a cambiar nuestro estilo, nosotros queremos siempre el balón".

Garrido también subraya: "Insisto, respetando bastante al rival por su enorme potencial, le presentaremos batalla. En el campo serán once contra once, aunque luego no es lo mismo los recambios que pueden tener ellos que los nuestros. No nos arrugamos, lo demostramos en Bornos y lo haremos en esta oportunidad. Siempre creamos ocasiones pero nos está faltando también acierto a la hora de resolver".