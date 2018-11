Xerez DFC: bien está lo que bien acaba (3-2)

Como bien está lo que bien acaba, el Xerez Deportivo FC da por buena la excursión a Bornos, donde el equipo de Masegosa acabó con la racha de empates, volvió a marcar y lo hizo tres veces y se mantiene en la pelea por los puestos de play off con una victoria imprescindible vistos los marcadores de ayer, con lo que los azulinos siguen sextos a tres puntos del tercero, cuarto y quinto en la clasificación.

El resultado y variar la dinámica regresando a la senda de la victoria fueron lo mejor del envite ante un penúltimo que acabó metiendo algo de miedo en el cuerpo a la parroquia desplazada al Luis Vega con dos goles después del 3-0 y una falta en el descuento del descuento que salió ajustada por encima del larguero. Y es que fue un partido extraño, con cinco goles y no muchas ocasiones más. No fue la mejor tarde del Xerez DFC, que sin embargo ganaba 3-0 en el ecuador de la segunda mitad y acabó apurado por un Espeleño que sacó fuerzas de flaqueza y casi da un disgusto, aunque también es cierto que después del 3-2 solo tuvo la falta de final, la última jugada del partido, para escapar a su destino.

El partido arrancó con el Xerez DFC centrado -Masegosa repetía alineación- y casi mil xerecistas empujando en la grada, y menos de diez minutos tardó el equipo en adelantarse en el marcador, gol en propia puerta que minaba un poco más la frágil moral del Espeleño.

Antes, Álex Colorado ya se había hecho con la manija del partido y tardó poco en encontrar a Casares por la derecha y sobre todo a Bello por la izquierda. Un pase interior del 'ocho' a Casares acabó con el pase de la muerte del extremo tapado por un defensa y después un taconazo de espaldas de Bello habilitó a Juan Gómez con toda la banda izquierda por delante pero Adrián Gallardo no llegó a su magnífico centro. Sí hubo premio a la siguiente, con idénticos protagonistas: Colorado encontró a Bello, que puso en acción a Juan Gómez para que su centro, botando en el césped artificial, escapase a José Rodríguez y se lo encontrase encima Samu, que no pudo evitar tocar en dirección contraria.

El gol no varió un ápice el guión: el Xerez DFC tenía el balón porque su presión era eficaz y el Espeleño, salvo una falta directa y un saque de banda que acabó con remate a la media vuelta de David Carmona, no se acercó a Flere, que estrenaba rubio de bote. El equipo de Masegosa, asentado y ocupando el Luis Vega bien posicionado, percutía una y otra vez sobre el área visitante aprovechando el viento a favor -Flere en cuanto podía sacaba en largo-, buscando ahora más a Casares aunque le fallaba el último pase para crear ocasiones claras: los azulinos merodeaban una y otra vez el área visitante pero sin exigir a José Rodríguez.

En una de estas Javi Guerrero tuvo que lanzarse a despejar una internada de Casares que Adrián Gallardo iba a rematar a bocajarro. El Xerez DFC tiraba de manual para llegar por las bandas y en una internada por la izquierda Juan Gómez fue arrollado dentro del área en una carga que el árbitro entendió legal. Y poco más de peligro, porque a los azulinos les costaba crear ocasiones ante un Espeleño que trataba de dar un paso adelante tras la entrada de Pablo Mogollón en el centro del campo. Y cuando más cómodo parecía el equipo xerecista, el susto: en un desajuste defensivo en un balón colgado por Ángel García desde la derecha, todos los azulinos se fueron al centro del área pero el balón fue al segundo palo, donde apareció Samu más solo que la una para rematar con la zurda con todo a favor, estrellando el balón en el lateral de la red.

Al Xerez DFC pareció descentrarle tamaña ocasión, que hizo crecerse al Espeleño, ahora capaz de tocar y combinar en campo contrario mientras el equipo de Masegosa caía en precipitaciones que igualaban un partido que parecía controlado. El final de la primera mitad era, por entonces, una buena noticia para los locales, lo que antes del minuto 39 hubiera sido para los visitantes.

Arrancó la segunda mitad como acabó la primera, con el Xerez DFC tan nervioso como impreciso y el Espeleño, ahora sí, dando un paso adelante, entre otras cosas porque no le quedaba otra. Y no lo pasó bien el equipo azulino con el empuje de los visitantes, como prueba que Adri Rodríguez reclamara el apoyo de la grada, por entonces inconformista con el juego de los suyos. Y ya con Rojas en el campo por el lesionado Juan Gómez -Álex Padilla pasó al lateral izquierdo-, un zurdazo de Juanito en el segundo palo parecía el canto del cisne del Espeleño porque el equipo de Masegosa reaccionaba enrabietado y golpeó con contundencia, ahora sí, en sus llegadas arriba.

Juan Gómez se retira lesionado y Bello tras recibir un golpe que le deja 'tocado'

En efecto, después de un disparo alto desde la frontal de Álex Colorado, un robo de balón en la salida desde atrás del Espeleño lo convirtió Adrián Gallardo en una joya y tras deshacerse de su marcador en el uno contra uno con un taconazo que dejó el balón a su izquierda, el zurdazo fue imparable a la red. Y en la siguiente llegada, ahora a balón parado, Rojas festejó su primer gol con la elástica xerecista: una falta sacada por Colorado fue un caramelo para Regino, cuyo cabezazo lo repelió como pudo José Rodríguez, dejando el balón muerto para que Rojas asegurara a placer la victoria.

O al menos eso se creía, porque con 3-0 y casi media hora por delante todo parecía decidido, aunque al final no fue así. Tan decidido parecía que Masegosa reservaba a Joaqui, apercibido de sanción, para el derbi. Pero el Espeleño no se resignó a su suerte y añadía emoción con el golazo de Álex Molina, que empalmó con la zurda desde fuera del área un despeje colocandolo el balón ajustado al palo, imposible para Flere pese a su estirada. Trató de animarse el equipo cordobés pero aunque en principio fue un quiero y no puedo ante la defensa azulina, luego acabó metiendo el miedo en el cuerpo a la parroquia azulina al llegar con cierta facilidad a las inmediaciones del área local aunque, eso sí, sin ocasiones claras.

El Xerez DFC trató de retomar la partitura de la primera mitad, tocando y combinando para mantener la posesión y aprovechando los huecos que dejaba el Espeleño atrás para salir con rapidez a la contra y en un par de llegadas Adrián Gallardo primero y Heredia después estuvieron a punto de celebrar el cuarto. Pero el que llegó fue, ya en el descuento, el segundo del Espeleño, en una falta lejana en la que Flere se confió en exceso esperando el centro y Álex Molina, ayudado por el viento, superó por alto al meta argentino.

Y, aunque el descuento se había cumplido, hubo tiempo para más, porque David Carmona tuvo una falta para empatar pero lanzó ligeramente por encima del larguero. Al final, el sufrimiento del final mereció la pena porque después de tres empates seguidos el Xerez DFC sumaba una victoria que se antojaba imprescindible, y aunque no fue su mejor partido, goles son amores y bien está lo que bien acaba.