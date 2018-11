Al entrenador del Espeleño no le gustó el Xerez DFC en Bornos

A José Ángel Garrido, entrenador del Atlético Espeleño, no le gustó el Xerez Deportivo FC en Bornos pese a que su equipo cayó derrotado en el Luis Vega: "Tiene buen equipo, buenos futbolistas, tiene a jugadores experimentados en cada demarcación", pero "sinceramente, no me ha gustado. Creo que se han aprovechado de nuestros errores pero nosotros hemos llevado todo el partido, hemos jugado fuera de casa y hemos llevado el tempo, la posesión, las ocasiones... Pero bueno, es un equipo bien armado, con jugadores importantes y en tres ocasiones han hecho tres goles, eso es mérito de ellos. Han sido más efectivos, hay que felicitarles y desearles lo mejor".

Así, el técnico cordobés acabó después del 3-2 en Bornos con "un sabor agridulce porque creo que hemos sido muy superiores durante los 90 minutos. Es verdad que ellos en los primeros 20 minutos han apretado mucho, se han puesto por delante en una jugada de dos contra uno en banda y la mala suerte que el lateral izquierdo se la ha metido en propia meta. A partir de ahí es verdad que hemos perdido el sitio, nos hemos puesto nerviosos y estábamos viendo que teníamos problemas, sobre todo en la zona de su ataque por la izquierda pero a partir del minuto 20 o 24 nos hemos hecho dueños del balón y hasta el final del partido hemos manejado la posesión del balón, las ocasiones, con intensidad y ganas. Y cuando mejor estábamos, en un error en la salida del balón nos han hecho el segundo gol, nos han hecho el tercero a balón parado en una falta inexistente pero el equipo no ha perdido nunca la cara, hemos ido por el partido y ha sido 3-2, pero si hubiera sido 3-3 o 3-4 tampoco hubiera pasado nada".

Garrido explicó el cambio de Cristian a los 25 minutos: "Ha sido una valoración táctica. Estábamos viendo que teníamos muchos problemas en la presión en banda derecha, ellos salían muy bien ahí con Juan (Gómez) en el dos contra uno y no me estaba convenciendo, no es crucificar a un jugador, es una decisión táctica mía. Y encima nos estaba faltando salida de balón por el medio, hemos metido a un central en la derecha y a un jugador como Pablo para que nos diera más salida de balón. A partir de ahí el equipo se ha vuelto a armar y hemos empezado a funcionar".

El Espeleño tuvo pólvora aunque "todos los que tenemos de arriba están lesionados, los que han jugado no son delanteros pero al tener esa merma tenemos que ir reciclando jugadores y utilizándolos en demarcaciones que no son habituales. Álex tiene una pegada extraordinaria, ha hecho dos golazos y creo que hemos podido hacer alguno más. Pero los que han jugado arriba, Ángel es lateral derecho, Pablo es centrocampista y Álex Molina es pivote".

Para el Espeleño, el 3-2 llegó tarde: "Antes hemos tenido alguna ocasión que otra, vamos a quedarnos con lo positivo. Está claro que no hemos sumado pero el equipo sigue rearmándose, jugando así las victorias van a llegar seguro".