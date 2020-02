Fran Ávila, lateral del Xerez DFC, fue expulsado ante el Arcos en Chapín el 5 enero en una tarde aciaga para él y para su equipo. Los azulinos perdieron por 0-1 ante los de Alberto Vázquez y el sevillano vio una roja directa por primera vez en su larga carrera por "agresión a un contrario", según el acta. Le cayeron cuatro encuentros.

Tras un me sin competir, a su equipo le tocó descansar una semana por su enfrentamiento ante el Écija, se muestra feliz por su regreso, pide perdón por su acción, asegura que "de los errores se aprende", admite que "metí la pata, jamás me había sucedido" y ya sólo piensa en "volver a jugar" y "disfrutar de la recta final de Liga, que a a ser interesante, y nos vamos a meter arriba".

-¿Se le ha hecho muy largo el último mes sin competir?

-Ha sido muy duro y está claro que de los errores se aprende. No me habían expulsado nunca en mi carrera deportiva, ni cuando era juvenil, y lo he pasado muy mal, contaba los días para volver. Metí la pata, me equivoqué, pido perdón por ello y a pasar página. He contado los días, las semanas se me han hecho eternas porque, además, tuve que parar una semana más por el partido ante el Écija.

-¿Preparado para volver?

-Loco por volver diría yo, aunque eso ahora depende de la decisión del entrenador. En la grada se sufre mucho y lo que queremos todos los futbolistas es jugar. Todos entrenamos duro durante la semana para jugar y cuando llega el domingo y no lo puedes hacer se pasa mal.

-¿Cómo ve al equipo en estos momentos?

-Estamos en un buen momento, hemos encadenado una buena racha, estamos jugando bien y, poco a poco, el míster también ha recuperado a todos los futbolistas. Hubo un momento en el que no nos salía nada y, además, estábamos fuera cinco o seis jugadores de los habituales. Además, tanto Antonio Sánchez como Mika nos están dando mucho en ataque. Bello ya está mucho más recuperado y sólo nos falta que tanto Zafra como Javi Casares ya comiencen a jugar.

-¿Cree que lo peor ya ha pasado?

-Si, nosotros ya hemos superado la dinámica negativa que todos los equipos atraviesan a lo largo de la temporada y lo digo porque me lo dice la experiencia. En todos los equipos en los que he estado la he pasado. El equipo ya ha recuperado las buenas sensaciones, estamos haciendo buenos partidos y creo que lo mejor aún no ha llegado.

-El Salerm Puente Genil visita Chapín en su peor momento, ¿qué le parece el equipo?

-Va a ser un partido muy atractivo. Es cierto que no llegan en su mejor momento pero tienen un buen bloque, las estadísticas están ahí, son cuartos y es por algo. Creo que es uno de los equipos tanto por calidad como por el empuje de su afición que va a estar arriba. En su campo son muy intensos y la grada aprieta muchísimo. Va a ser una nueva final y los tres puntos son importantes para seguir ahí.

-La parte alta de la tabla está ajustada, ¿tiene favoritos?

-Los cinco o seis primeros clasificados estamos en un pañuelo. Cada semana, el que falla se queda fuera. Hay muy buenos equipos pero a algunos igual no les da tiempo a llegar porque ya están a una distancia considerable. En la segunda vuelta siempre cuesta ganar más los partidos y no nos podemos confiar.

-¿Qué importancia va a tener el apoyo de la afición en este tramo final de temporada?

-Muchísima. Lo de esta afición es increíble desde el primer partido de Liga. Nos acompaña a todos los desplazamientos y en Chapín siempre hay dos o tres mil personas. Nos lleva en volandas siempre, sólo hay que ver lo de Gerena. El gol de Goma creo que lo meten a medias. Esta semana tenemos otro partido importante y seguro que no nos falla.