García Tébar, muy cerca de la renovación con el Xerez DFC

Andrés García Tébar está cerca de renovar y continuar en el banquillo del Xerez Deportivo FC la próxima temporada ya que, tal y como ha apuntado edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, las posturas están cercanas.

Preguntado si García Tébar es el entrenador que quiere Edu Villegas para la próxima temporada, el director deportivo respondió que "Edu lo que va a hacer es intentar hacer un grandísimo equipo, un súpermejor equipo que este año para conseguir el objetivo tanto de entrenador como de jugadores. Si considero que Andrés García Tébar es el entrenador idóneo, pues lo considero; si no lo considerara tendría que buscar el entrenador idóneo para que el equipo el año que viene jugara el 'play-off'. Fui yo el que traje a Andrés García Tebar en febrero, un absoluto conocido en el mundo del fútbol pero no era un gran conocido por la afición del Xerez, y ahora la afición del Xerez ha visto cómo trabaja y lo que ha conseguido, eso está ahí. Es un hombre que vive por y para el fútbol, un profesional tiene mucha experiencia, muchos éxitos, que es lo mismo que cuando vino el 5 de febrero pero la diferencia es importante: entonces teníamos un déficit de puntos, a día de hoy seríamos líderes y tendríamos unos 7 puntos de ventaja sobre el quinto con sus números. Son números pero están ahí".

Por tanto, si no hay nada que separe a club y entrenador, el acuerdo está cercano: "Al igual que lo fui con el anterior entrenador, intento ser una persona leal. Si al final no se consigue entonces miraría otras posibilidades pero ahora mismo la opción que tengo en mente y así se lo he comunicado a la comisión deportiva y a la directiva y al presidente es que la continuidad del entrenador es una de las opciones importantes de cara al año que viene".

Del acuerdo económico, Edu Villegas dijo que ahora "estamos hablando de temas deportivos porque para mí y para él lo importante es el tema deportivo. Hay una ventaja y es que él ya conoce el club, mi forma de trabajar, ya conoce la idiosincrasia de esta afición y de todo lo que conlleva el Xerez Deportivo FC y eso lo tenemos ganado. Cuando yo termine de hablar todos los temas deportivos y todos los temas que no son temas económicos es cuando hablaremos el tema económico pero evidentemente creo que no habrá ningún problema porque si él quiere y nosotros queremos... Este club llama por pasión, por implicación, por objetivos, por proyecto y no para 'vengo a ganar dinero y me voy'; así aquí no vale. Y la situación es esa porque ya lo ha demostrado este año cuando ha venido"

Tal es la confianza del club en renovar a García Tébar que Edu Villegas no maneja lista alternativa de entrenadores por si finalmente no hay acuerdo: "La lealtad a Tébar va a estar hasta que terminemos esta relación, terminemos de hablar o no; la intención nuestra es que continúe y la de él creo que también. No voy a meditar ni empezar a pensar en ningún entrenador hasta que esto no se llevara a cabo; como confío y creo que se va a llevar a cabo, no tengo ninguna otra opción que no sea Tébar".

Por tanto, altas y bajas quedan en compás de espera hasta que se resuelva el tema del entrenador: "Yo no me escondo nunca. Si Andrés García Tebar continuara, yo tengo que ser profesional y él conoce la plantilla a la perfección, como la conoce y el año que viene el objetivo es 'play-off' sí o sí, le voy a dar la situación y la responsabilidad de que me diga qué es lo que quiere, lo que no quiere, que me dé opiniones aunque tenga yo la última palabra. Si él es el entrenador, el que hace las alineaciones y su criterio es que hay jugadores que tienen que salir, pues tendrán que salir. Y si hay jugadores que continúan porque él confía en ellos pues yo les tenderé la mano y seguirán o no, pero le voy a dar bastante responsabilidad en este sentido porque creo que es como debo hacerlo".