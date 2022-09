Gianluca Simeone: "Nos quedamos con la espinita de no lograr los tres puntos"

Gianluca Simeone le puso su firma en Lepe frente al San Roque al primer gol de la temporada 22/23 del Xerez DFC en la tercera jornada de liga. El equipo azulino empató a uno un encuentro que comenzó perdiendo tras adelantarse en el marcador los aurinegros con un tanto de Quezada. El delantero, curiosamente, también fue el autor de la primera diana de los xerecistas en la pretemporada. Del mismo modo fue en el tercer partido y al salir de titular. Lo consiguió contra el Málaga (1-2) en el Trofeo de la Vendimia en Chapín.

El ariete se mostró "contento" en lo personal por lograr el primer gol, pero "con el sabor un poco amargo porque lo luchamos hasta el final y la verdad es que nos quedamos con la espinita de no lograr los tres puntos".

Sobre el tanto, detalla que "el partido fue muy trabado con los centrales y no resultó fácil. El gol fue un pase de Baeza, me abrí, me quedé uno contra uno con el central, le recorté para dentro, veo para chutar con la izquierda, le pegué abajo y la pelota entró. La verdad es que estoy muy contento".

La celebración por todo lo alto, señalando al escudo y dedicatoria a la afición azulina que había en la grada para que siguiera animando. Gianluca detalla: "La semana fue complicada, no lo estamos pasando bien y era el momento de estar juntos para tirar hacia arriba y salir unidos del lugar en el que no queremos estar".

En los dos primeros partidos de liga no fue titular y detalla que "durante la semana trabajé duro, no me tocó salir de inicio en los encuentros anteriores porque Edu lo estaba haciendo miuy bien y aquí en míster consideró oportuno hacer cambios. Entramos Baeza y yo y nos enteramos en el vestuario. De todos modos, lo importante es que estamos todos juntos, tiene que jugar el que le toque y vamos todos hacia el mismo lado para escalar".

"Es la recompensa al esfuerzo diario, desde el primer minuto teníamos que salir a luchar y a matar por el Xerez"

El Xerez DFC comenzó perdiendo con un gol de Quezada y, a diferencia de lo que sucedió en otros partidos, fue capaz de reaccionar. "Teníamos ese reto, era algo que nos habíamos propuesto. Sabíamos que si marcaban ellos primeros teníamos que reponernos lo más rápido posible, por ese paso estamos muy contentos, aunque nos faltó rematar el patirto para quedamos con los tres puntos. No obstante, ya sabemos que este es el camino y lo vamos a conseguir en el partido siguiente".

El empate debe dar confianza al equipo para asumir que puede competir a un buen nivel y que está capacitado para plantar cara a cualquier rival. Simeone subraya que "Es la recompensa al esfuerzo diario, sabíamos que desde el primer minuto teníamos que salir a luchar y a matar por el Xerez, puede conseguir el gol y nos queda a todos la espina a todos de no ganar".

El vestuario tras el emapte se mostró "unido y con más fuerza que nunca. La gente vino a apoyarnos me impresionó mucho, animando en todo momento, incluso cuando íbamos perdiendo. Si estamos todos juntos y tiramos todos hacia el mismo lado, cosas buenas van a pasar durante la temporada. La afción es muy buena. Cuando llegamos con el bus mostraba vídeos a la familia y no se crerían lo que esta viviendo, estoy contento por la afición que tenemos".