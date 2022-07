El Xerez DFC se queda sin recompensa en el descuento

Triste e injusto final. El Xerez DFC ha perdido el Trofeo de la Vendimia ante el Málaga (1-2) con un gol en el descuento de Genaro. Los azulinos, que se adelantaron en la primera parte con una diana de Simeone, merecieron más ante un rival con muchos canteranos y que sólo fue algo superior una vez que Guede sacó a sus pesos pesados. El cuadro xerecista ofreció una buena imagen, muy superior a la exhibida ante Granada y Real Madrid Castilla.

Pérez Herrera para la cita ante el cuadro blanquiazul buscó alternativas diferentes a las mostradas ante Granada y Real Madrid Castilla y apostó por un once en el que hubo un poco de los dos primeros que conformó. La portería fue para Antonio Miguel y la defensa la ocuparon Rasines, Galafate, Sergio Martínez y Razvan. En la medular, Rafa Salama y Joao Paulo, con Manu Baeza, Carri y José Ramón por delante y Gianluca Simeone en punta.

Los azulinos, con una grada muy activa y con ganas de fútbol desde los primeros compases, entraron fuertes al partido y sólo un fuerte choque entre Manu Baeza y Andrés Caro, que tuvieron que ser atendidos, frenó el ritmo y dio aire a los visitantes. Primero lo intentó Víctor Olmo con un remate de cabeza que se le marchó fuera y luego, Haitam quiso sorprender a Antonio Miguel con un lanzamiento directo de falta que obligó al meta xerecista a emplearse a fondo para despejarlo de puños.

Cambio de rol

Esas acciones animaron al equipo de Pablo Guede, plagado de canteranos, ante un Xerez DFC que no le perdía la cara al choque y buscaba a Gianluca Simeone o generar peligro a balón parado.

En esa faceta, Razvan se llevaba el protagonismo y mandó a las manos una falta desde la frontal (23'). Un remate de cabeza de Simeone, tras un buen centro de José Ramón, que se marchó fuera por muy poco en el minuto 26 dio paso a la pausa para la hidratación, muy esperada por el fuerte calor y el cansancio que comenzaba a hacer mella.

Pausa y gol

Y el 'cooling break' sentó mucho mejor al Xerez DFC, que volvió a hacerse con el control del juego y cuajaba sus mejores minutos -forzó dos saques de esquina seguidos-, que se vieron recompensados con un regalo visitante. Moussa Diarra se equivocó a la hora de entregar el balón a su portero Carlos López, que también falla en la salida al resbalarse, y Gianluca Simeone, muy atento y siempre presionando, le robó la cartera y marcó con tranquilidad. 1-0. Minuto 34.

El gol dio alas a la escuadra xerecista y a la grada. El cuadro azulino se mostraba enchufadísimo ante un rival que se fue del partido y que no tenía ni posesión ni fluidez por el trabajo de los azulinos. A los jóvenes malagueños les costaba aguantar el tipo y Carlos López volvió a aparecer para evitar que un saque de esquina de Razvan se convirtiese en gol olímpico (42'). Poco después, Sergio Martínez se vio obligado a abandonar el terreno de juego y ocupó su plaza Oca.

Más de lo mismo

Pérez Herrera modificó por completo el once y sólo mantuvo a Oca, que entró en los minutos del primer tiempo por Sergio Martínez. Entraron Quesada, Ricky, Álvaro, Hugo Carrillo, Fabian Burdenski, Bello, Erik Aguado, Javi Navas, Rifat y Edu Salles.

Y cambiaron los protagonistas, pero no el guión del partido. El cuadro azulino era el dominador del partido ante un rival que no encontraba su sitio, que no hilvanaba dos pases seguidos y al que cada vez le costaba más frenar a un rival que se gustaba, pero que no generaba ocasiones claras para matar el choque.

A la hora de partido, Guede también movió de forma masiva su banquillo y dio entrada a jugadores que se perfilan como titulares en lugar de los canteranos que disputaron en el primer tiempo. Ese plus se notó y, tras un remate de cabeza de Oca que se le fue alto en una falta botada por Javi Navas, los visitantes empataron en el minuto 67. Haitam mandó dentro desde casi el punto de penalti un balón que le sirvió Javi Jiménez tras ganar la línea de fondo. 1-1 y vuelta a empezar.

Y en el minuto 80, Erik Aguado estuvo a punto de romper las tablas, pero apareció entonces la figura de Manolo Reina. El meta, muy seguro, le ganó la partida y le sacó bien el potente disparo con un paradón. Y en el 86', gol anulado al Málaga por falta de Loren sobre Oca. Los dos equipos querían ganar y a Javi Navas se le marchó fuera un disparo en buena posición.

Y cuanto todo el mundo pensaba ya en los penaltis, apareció la calidad de Genaro para hacer el 1-2 con un trallazo desde la frontal del área en el primer minuto del descuento. Increíble pero cierto, el Málaga CF se llevaba el trofeo sin hacer méritos para ello.