Ignacio Goma es el único jugador de la plantilla del Xerez DFC que vivió la fundación del club en el verano de 2013. Con 15 años aterrizó en la cantera azulina, fue escalando peldaños muy rápidos hasta llegar al primer equipo y en la temporada 17/18, después de que el equipo no lograra el salto a Tercera desde División de Honor puso rumbo a la Lebrijana y terminó el curso en Guadalcacín.

A las órdenes de Alberto Vázquez rindió a un gran nivel en la escuadra pedánea y recaló en Los Barrios. En la Unión explotó y la campaña pasada regresó a su casa para "quedarme y ojalá llevar a Segunda B a este equipo. Entonces no imaginaba que sólo siete años después iba a estar aquí a un pasito de esta categoría, que son palabras mayores".

"Que nadie tenga dudas,nos vamos a partir el alma por lograrlo. Lo tenemos en nuestras manos, es el momento idóneo, y no es una obligación, es un premio al trabajo, pero lo queremos conseguir. El objetivo era jugar el 'play-off' pero ya que hemos llegado hasta aquí vamos a intentarlo, somos profesionales y queremos lo máximo", apunta un ilusionadísimo Goma.

Mariposas en el estómago

Ya con mariposas en el estómago de cara a la cita ante el Ciudad de Lucena, aunque "imagino que lo peor está peor llegar, debemos estar tranquilos. El domingo está ahí pero aún falta y los nervios no conducen a nada. Personalmente, este partido es el más importante que voy a disputar en mi carrera tanto a nivel deportivo como por lo que hay en juego. Creo que hasta me van a temblar las piernas, es el típico encuentro que nadie se quiere perder. Dentro de lo que cabe, lo llevo bien".

Y añade: "Edu Villegas es el que más nervioso está de todos, no quiero ni pensar cómo estará el domingo. Desde fuera se sufre mucho más que desde dentro y lo digo por experiencia. Querer ayudar y no poder es tremendo. Ahí, tenemos ventaja por parte del míster, que es bastante tranquilo, aunque igual la procesión va por dentro. Nos transmite muchísima calma y confianza, nos rebaja las pulsaciones".

Bajo su punto de vista, una eliminatoria de este tipo "hay que jugarla desde la tranquilidad. Como se suele decir, con la cabeza fría y el corazón caliente. Tenemos muchas ganas de jugar, todo ha ido como por fases y se nos ha pasado el tiempo volando. Desde que conocimos el horario del partido ya es todo una auténtica locura. No me he dado ni cuenta ni llevamos ya más de mes y medio entrenando".

Sabe lo mucho que hay en juego pero se apunta al ascenso y es de los que piensan que "si nosotros estamos bien, tenemos muchas posibilidades de plantarnos en la final y luego ya veremos. Va a ser complicado pero, insisto, estamos capacitados para ascender. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos a nivel individual y luego eso se refleja a nivel de grupo. El equipo está con la flecha hacia arriba y no hay quién nos pare, tenemos mucha confianza y sabemos que si hacemos lo que tenemos que hacer, lo vamos a sacar".

Aún así, el joven jerezano advierte que "no podemos perder la concentración ni un segundo, hay que estar pendiente de todos los detalles y, especialmente, no podemos encajar un gol. Por un mínimo detalle se te escapa un ascenso y se te va todo al garete. Sólo nos vale el empate y esto es una final, nos lo jugamos todo en noventa minutos".

Ciudad de Lucena

No le resta méritos al rival y recuerda que "la clasificación demuestra que ha sido uno de los mejores equipos de la competición y ahí están sus números, durante la primera vuelta fue líder muchas jornadas y ha sido difícil de batir. Ellos tienen también buenos jugadores y tienen sus armas, no será fácil".

Se espera un choque "equilibrado, no creo que ellos vayan a salir a por el empate aunque les vale. No es un equipo al que le guste especular, le gusta tener el balón. Eso sí, no creo que asuman los riesgos que asumían en Liga porque en una circunstancia así nadie los asumiría, es algo innecesario. Creo que saldrán a por nosotros, lo mismo que nosotros vamos a salir a por ellos".

No piensa en la final y tampoco tiene favoritos pero es optimista: "La gente dice que el Betis Deportivo es favorito pero si tengo que apostar, favoritos somos nosotros. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer y como las tenemos que hacer, no nos gana nadie, confío muchísimo en el equipo, ahí pienso igual que Adri Rodríguez".

Del mismo modo, subraya que "es complicado ganarnos, pero es cierto que hay que estar concentrados desde el minuto uno hasta el noventa para que cualquier detalle no nos deje sin ascenso. Llevamos cuatro meses sin jugar un partido y eso también lo va a marcar un poco todo, tenemos que adaptarnos pronto a todas las situaciones. Y no es un partido más, es un encuentro en el que te juegas toda la temporada a noventa minutos. Si no ganas sí o sí, estás en casa".

Punto de inflexión

Echa la vista atrás y cree que la temporada tuvo un punto de inflexión para el equipo "en el partido que jugamos en Lebrija ante el Antoniano. Ganamos 0-1 de penalti y llegamos después de varios resultados adversos. Todos nos dimos cuenta que las cosas no funcionaban del todo bien. El equipo cambió la cara y recuperamos la confianza que habíamos perdido por la falta de resultados. A partir de ahí, hasta remontamos luego resultados que hasta entonces no lo habíamos conseguido".

El medio azulino detalla que "en Gerena ganamos remontando, empatamos ante el Rota y eso antes no se hacía. Creo que si la competición no se hubiese parado, el equipo hubiese luchado por la primera plaza seguro, la trayectoria era buena y la dinámica, muy positiva. En Tercera División es cierto que cualquier rival te puede ganar pero era complicado que nos ganaran".

Guiño a la afición

El Xerez DFC no tendrá el respaldo de sus fieles en la grada y lo lamenta: "Con todo el respeto para los otros equipos, los más perjudicados somos nosotros en ese sentido. Está montado así y qué le vamos a hacer. Es una pena, la gente tiene mucha ilusión, para ellos estar en Marbella también es un sueño cumplido. Son nuestro motor, el club es de ellos, y no pueden disfrutar después de toda la travesía".

Los aficionados no estarán en el Antonio Lorenzo Cuevas pero llevan semanas animando a los jugadores, algo que "les agradecemos muchísimo. El Kolectivo se ha volcado, nos hace llegar vídeos, nos han colocado dibujos en el vestuario, han colocado pancartas y ahora están preparando una despedida. Hay que tener cuidado con las medidas de seguridad".

Recuerda que "al virus no hay que tenerle miedo, pero sí respetarlo mucho y las mascarillas hay que llevarlas siempre. Ayer estuve hablando con Adri Cuevas y me comentó que la despedida al Sabadell fue increíble. Seguro que nos despiden de una forma grande para que lleguemos al partido lo más fuerte mentalmente posible. Hay mucha gente detrás de nosotros y tenemos que luchar por ellos, sin ellos no habría fútbol, siempre están ahí tanto en los momentos malos como en los buenos".