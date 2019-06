A Javi Tamayo le salen hasta seis 'novias' tras ser descartado por el Xerez DFC

El Xerez DFC ha decidido no renovar a Javi Tamayo para la campaña 19/20 porque no entra en los planes de García Tébar y hasta un total de cinco equipos del Grupo X -Xerez CD, Antoniano, Conil, Lebrijana y Salerm Puente Genil- y el Guadalcacín, de División de Honor, se han interesado ya por su situación.

El ariete apenas ha tenido oportunidades esta temporada en el cuadro azulino y se marcha triste porque le hubiese encantado continuar en una entidad en la que se ha sentido muy a gusto y ha sido partícipe de sus logros más importantes, como el ascenso a División de Honor hace dos campañas.

Tamayo llegó a la entidad azulina hace tres temporadas procedente del Guadalcacín y pronto se ganó a la afición tanto por sus goles como por su carácter y entrega sobre el terreno de juego. Ha disputado 92 partidos y anotado 29 goles, entre ellos el tanto del ascenso a Tercera en Chapín frente al Chiclana Industrial. Los dos de esta campaña los hizo fuera de casa, en Ceuta y Las Cabezas.

Ahora, echa la vista atrás y se siente orgulloso de haber defendido la camiseta xerecista, no se cierra la puerta y encaja la decisión del club resignado: "Esto es fútbol. Más o menos lo intuía, especialmente después de la renovación del míster. Esperaba que Edu siguiera contando conmigo pero es el entrenador el que ha decidido. Sinceramente, hasta se me había pasado por la cabeza cambiar de aires porque no he tenido oportunidades".

Agradecido "No encuentro las palabras adecuadas para agradecer a esta afición el cariño que me ha dado, me he sentido siempre muy querido y valorado"

Además, apunta: "Hablé con Edu porque me estaban llegando ofertas, soy joven y tengo ilusión por seguir jugando, tengo muchas ganas de fútbol. Es pronto para saber qué voy a hacer, voy a esperar un par de semanas, tengo que valorarlo todo y decantarme por la mejor opción".

En estas tres temporadas, admite que "me he sentido muy a gusto y no encuentro las palabras adecuadas para agradecer a esta afición todo el apoyo que me ha dado en los buenos y en los malos momentos porque cuando me lesioné se volcó. Cuando me han dicho que no contaban conmigo me ha dado pena por la afición, me he sentido querido y valorado. El fútbol es así, han sido tres años muy intensos y con presión, que es lo que me gusta. Este equipo requiere eso y me encanta marcarme objetivos altos. Si no hay presión es como jugar con tus colegas".

Tamayo recuerda que "la primera temporada en División de Honor, la de mi llegada y en la que no ascendimos, lo pasamos mal por no subir pero a la campaña siguiente con Masegosa lo logramos y fue increíble, hasta tuve la fortuna de marcar ante el Chiclana el gol del ascenso. Esta temporada ha sido complicada a nivel personal porque no he jugado todo lo que me hubiese gustado y a nivel de equipo nos quedamos a un pasito del 'play-off', fue una lástima. Sinceramente, no me cierro la puerta de este club, por el momento me gusta decir hasta luego".