Jesús López, defensa del Xerez DFC cedido por el Recreativo de Huelva, se ha mostrado bastante crítico con el equipo tras la derrota en el Navarro Flores ante el Rota por 3-2. Bajo el punto de vista, no estuvieron al nivel deseado, espera que les sirva de toque de atención y advierte: "Con el nombre y sin bajarse del autobús no se gana en ningún campo, esperamos que nos sirva de lección para toda la temporada".

-¿Cómo lleva el grupo esta semana tras las derrota y sin Liga el domingo?

-Después del resultado de Rota, lo que queríamos todos es haber competido ya este domingo para quitarnos el mal sabor de boca que se nos quedó tras el partido. Se ha planteado así la temporada con la incomparecencia del Écija y no podemos hacer nada. Toca esperar al partido de Pozoblanco para darle la vuelta a la situación lo antes posible.

-Toca aprender de los errores...

-Llevamos hablando con el míster lo que sucedió el domingo durante todos estos días, estamos trabajando de forma individual con la defensa para evitar esos errores. No pudimos sumar los tres puntos en Rota pero sí nos llevamos una lección que nos tiene que servir para toda la temporada. No podemos volver a repetir esos fallos.

-¿Qué le faltó al equipo en el Navarro Flores?

-Con el nombre y sin bajarse del autobús no se ganan los tres puntos en ningún campo y menos en Tercera División. Ya se vio en Rota, que cualquier equipo compite y si no estás a la altura del rival e igualas su intensidad en cada duelo o en cada jugada no sacas ni un punto. A partir de ahora, a igualar la intensidad desde que nos bajemos del autobús hasta que salgamos del estadio.

-Lleva un mes en el Xerez DFC, ¿cómo es el vestuario que se ha encontrado?

-Es espectacular, no hay ni un compañero del que pueda decir que es más o menos, todos me han acogido perfecto desde el primer día y ya a algunos les conocía. Hay un ambiente superbueno, aunque el esta semana está siendo más triste de lo normal.

-Dos encuentros de Liga, dos titularidades. ¿Está contento?

-He jugado los dos partidos pero no estoy muy contento conmigo mismo, soy muy autoexigente, espero mejorar mi rendimiento en los próximos partidos si el míster me sigue dando la oportunidad de jugar. Han habido aspectos que debo mejorar. He venido aquí para ayudar al equipo en todo lo que pueda y para dar el cien por cien en cada encuentro. A partir de ahí, todo será beneficio para el equipo.

-¿Qué supone para usted volver a Jerez tras cinco años fuera?

-Después de estas cinco temporadas fuera, tenía muchas ganas de estar aquí otra vez en Jerez. La familia es muy importante y se echa de menos, estoy muy contento en ese sentido.

-¿Cómo ha sido el cambio?

-En Tarragona he estado cinco años encantado pero, como he comentado antes, estaba muy lejos de casa y tenía ganas de jugar otra vez por aquí. El Grupo X y el V creo que son los más fuertes que hay en España. Vamos a tener complicado conseguir el objetivo pero vamos a pelear por él.