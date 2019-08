Jesús López apunta alto: "El 'play-off' es el objetivo del Xerez DFC"

Puede jugar tanto de pivote defensivo como de central y lo único que quiere es "aportar lo máximo y tener minutos, así que estoy preparado para desempeñar las funciones que el míster quiera . La temporada pasada jugué 35 partidos y alterné las dos posiciones, puedo jugar de central tanto por la derecha como por la izquierda y me encuentro cómodo de pivote".

A sus 23 años, aunque no ocupa plaza sub-23, sus metas son altas. "Vengo aquí porque las expectativas son importantes. Jugador por jugador hay un equipazo , pero en Tercera División cada partido es un mundo y ganar es superdifícil. Las miras están puestas primero en hacer 'play-off' y luego aspirar a lo máximo pero hay que ir partido a partido".

Además, resalta que "estoy muy contento aquí con los compañeros, me han recibido muy bien, y creo que deportivamente va a ser un año bastante bueno , aunque luego lo tendremos que demostrar en cada partido".

El xerecista explica que desde que el Decano le comentó que saldría cedido y se le presentó la oportunidad de recalar en el cuadro azulino lo tuvo claro: " Lo hablé con Emilio y Deus y ni me lo pensé . Fue todo muy rápido, me lo comentaron un domingo después de jugar en La Juventud contra el Xerez CD y el jueves o el viernes ya estaba hecho aquí".

Jesús López Morón (18/03/96, Jerez) apunta alto . El joven defensa cedido por el Recre al Xerez DFC se muestra encantado en su nuevo club, asegura que tienen "un equipazo" y que el objetivo es jugar el 'play-off' , aunque advierte que "la categoría no es fácil" y que tienen que ir "partido a partido", siguiendo la línea marcada por García Tébar , que es de la misma opinión.

Villegas: "Estamos encantados con él, nos puede aportar mucho"

Edu Villegas, director deportivo del XDFC, fue el encargado de presentar a Jesús López, elogió al futbolista y detalló que "lo llevan dos exxerecistas, Emilio Viqueira y Deus, y en este caso me he aprovechado del trabajo que ha hecho el Recreativo de Huelva, que le ha firmado por dos años. La cesión era complicada porque había equipos de Segunda B y de Tercera punteros que lo querían por su calidad, experiencia y el talento que atesora, pero todos hemos puesto de nuestra parte y lo tenemos aquí". Igualmente, matizó: "La predisposición de Jesús es excelente, tiene ilusión por jugar aquí, en su casa, en Chapín y con las exigencias y la presión que hay. Estamos todos encantados con él. De su rendimiento dependerá lo que pueda aportar al club, que seguro que es mucho".