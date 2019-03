Jorge Herrero y Álex Colorado, fuera juntos por primera vez en el Xerez DFC

Jorge Herrero y Álex Colorado, centrocampistas del Xerez DFC, serán bajas juntos por primera vez en las 34 jornadas de Liga que se llevan disputadas. El pivote se lesionó en Coria y aún le quedan al menos tres semanas para regresar a los terrenos de juego y el mediapunta fue expulsado el pasado domingo en Chapín frente al Salerm Puente Genil por doble tarjeta amarilla.

Los futbolistas, pilares importantes en el cuadro azulino, no han participado juntos en diez partidos y sólo en una oportunidad fueron suplentes ambos, en la jornada 22ª ante el Sevilla C en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Aquella tarde, el equipo de Pepe Masegosa empató a cero ante el de los jerezanos Paco Peña y Carlos Sánchez. Jorge Herrero, que arrastraba algunos problemas físicos, no llegó a tener minutos en un partido que se adelantó al 20 de diciembre, ya que tenía que haberse disputado el 30.

Álex Colorado ha participado en 29 enfrentamientos, mientras que Jorge Herrero lo ha hecho en 28. De los once partidos en los que no participaron uno de los dos, los xerecistas sacaron adelante cuatro citas, Guadalcacín en Chapín (1-0), Coria en el campo de La Juventud (3-1), Ceuta en Chapín (4-2) el día del estreno de García Tébar y en Coria (0-1).

Los azulinos perdieron con la ausencia de uno de los dos centrocampistas en dos oportunidades, ambas fuera de casa, Utrera (2-0) y Algeciras (1-0) y empataron cinco veces, Gerena (1-1), Sevilla C (0-0), Arcos en Chapín (0-0), Córdoba B (0-0) y, por último, Salerm Puente Genil el domingo en Chapín (0-0).

De este modo, García Tébar tendrá que apostar ante el Betis Deportivo en la Luis del Sol por un centro del campo totalmente novedoso sin los dos jerezanos. Adri Rodríguez, prácticamente fijo en ese puesto durante toda la temporada aunque alguna vez actuó como central, es fijo. El otro puesto en la medular lo pueden ocupar o bien Rodri, que también ha disputado algunos partidos como central, o bien Antonio Jesús.

Todo dependerá del sistema que el manchego pretenda poner en práctica para frenar a la escuadra de José Juan Romero. Lo normal es que se decante por un doble pivote de contención con la intención de que los verdiblancos, potentes en ataque, no lo tengan fácil a la hora de generar juego.

En casa, el Betis Deportivo no pierde desde el pasado 23 de diciembre, cuando cayó ante el Ceuta (0-2) y luego empató con el Cádiz B a uno el 20 de enero.