Jorge Herrero, otro jugador importante que no continuará en el Xerez DFC

Jorge Herrero, otro jugador importante de la plantilla del Xerez DFC que no seguirá en la entidad. El centrocampista se ha reunido con Edu Villegas para interesarse por su situación y el director deportivo le ha comunicado que no entra en los planes del entrenador para el futuro.

El jerezano llegó al club hace dos campañas procedente del San Fernando apostando fuerte por el proyecto y fue uno de los futbolistas más importantes en el ascenso a Tercera. En División de Honor, de la mano de Pepe Masegosa, disputó 31 partidos y marcó cinco goles (Cartaya, San José, Antoniano, Isla Cristina y Coria).

Esta temporada, con el técnico sevillano en el banquillo, era indiscutible pero con la llegada de García Tébar su situación cambió. Una sanción y una lesión posterior variaron su rol dentro del equipo. Aún así, el jerezano ha participado en 32 encuentros y ha anotado dos goles en Chapín. El primero de ellos forma parte ya de la historia de la entidad, ya que fue el primero de los azulinos en Tercera. Lo logró ante el San Roque de Lepe en la tercera jornada de Liga (1-0). El segundo se lo hizo al Guada poco después, también valió par ganar por 1-0.

Se marcha "triste porque quería continuar. Tengo cuatro ascensos de Tercera a Segunda B y dos de ellos han sido después de habernos quedado a las puertas la campaña anterior. No estoy contento pero las cosas son como son".

El jerezano admite que "tenía esperanzas y ganas para quitarme la espinita de esta campaña pero no ha podido ser. Le pedí a Edu hablar con él, las cosas a la cara siempre quedan más claras, y me comentó la situación. Yo no estaré pero seguro que la próxima campaña lo consiguen, seguro que disputan el 'play-off' y suben. La historia de este club se está empezando a escribir, le quedan muchos momentos importantes".

Satisfecho "A la afición le estoy agradecido por su apoyo, tenía ganas de seguir para quitarme la espinita de esta temporada"

Herrero cree que la temporada ha sido "algo irregular pero quedemos quintos empatados a puntos con el cuarto, nos quedamos a un pasito del objetivo. Te queda un sabor amargo pero no podemos hablar de fracaso, sí de decepción".

Y a nivel personal admite que la campaña tuvo dos fases para él, antes y después de la llegada de García Tébar. "He jugado 32 partidos y estoy entre los once futbolistas de la plantilla que en más encuentros ha participado. Es cierto que en la primera fase de la competición lo jugaba casi todo y cuando llegó Andrés las cosas cambiaron por diferentes motivos. Cuando se hizo cargo del equipo, yo estaba sancionado y ya se hizo su once y luego me lesioné y cuando me estaba recuperando se me reprodujo la roturita. Son cosas del fútbol".

Además, resalta: "Siendo objetivos, está claro que mi rendimiento con Tébar no fue óptimo pero mi relación con él ha sido buena. He intentado ayudar siempre, cuando he jugado y cuando no lo he hecho, no me gusta ser ni sentirme un cero a la izquierda. He intentado aportar lo máximo y espero que me recuerden como un buen compañero y como un profesional".

A la afición le está "agradecido por el trato" y le explica que "me voy con la espinita de no haber ascendido pero esto acaba de empezar. El objetivo lo van a lograr, hay que tener paciencia porque las categorías ya son importantes y no es tan fácil conseguir las metas trazadas".

Con 36 años recién cumplidos, le queda cuerda para rato: "Tengo ganas de seguir jugando, me siento con fuerzas. He pasado dos temporadas magníficas en esta entidad y sólo he tenido una lesión, que llegó en el momento menos oportuno. Por mi familia y mi trabajo no me puedo ir lejos pero ahora me toca esperar a ver qué me llega y luego tomaré la decisiones y aceptaré la oferta que me parezca más interesante".