José Pérez Herrera ya ejerce como técnico del Xerez Deportivo FC. Su fichaje por el cuadro xerecista ha levantado una enorme expectación y el entrenador ha querido devolver todas las muestras de apoyo recibidas en los últimos días en declaraciones a la web oficial del club: "Llego con la máxima ilusión y las máximas ganas de empezar a trabajar. Quiero agradecer el apoyo y el cariño que me han transmitido desde todos los entornos del club, la ciudad y la afición. Esperemos que de la mano vayamos creciendo conjuntamente y que consigamos los máximos objetivos posibles".

Tras dirigir la pasada temporada al Ibiza, en Tercera División, Pérez Herrera regresa a Jerez para dirigir al Xerez DFC con su magnífica trayectoria como aval: "Al final es la recompensa al trabajo y al sacrificio, de muchos años de esfuerzo y de amor por este deporte. Para mí es una guinda a la trayectoria que he firmado hasta hoy. Es un orgullo entrenar en tu ciudad, en el club y en el campo donde siempre has querido estar y donde has sentido esa pasión. Es una satisfacción enorme y un orgullo muy grande".

Una vez iniciada la campaña de socios para la temporada 2020/21, Pérez Herrera invita a todos los aficionados del Xerez Deportivo FC a que se saquen su carné de socio: "Ahora lo fundamental es que aunemos personas en este proyecto y que cuantos más seamos, más fuertes seremos. Hay que disfrutar del camino, de la trayectoria que tenga el equipo y que al final esto sea una recompensa compartida".