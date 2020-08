El Xerez DFC mantiene los precios en la campaña de socios 20-21

El Xerez Deportivo FC ha presentado la campaña de socios con la que arrancan los preparativos de cara a la temporada 2020-21. La campaña, con puesta de largo en las instalaciones de Roansa SL, tiene como eslóganes #XerecismoPorBandera y #DueñosDeNuestroDestino. En la imagen del cartel anunciador aparecen Mauricio Morales y Carolina García, jóvenes artistas jerezanos, exportadores de los valores de nuestra tierra y de nuestras raíces. Como dato a reseñar, para la Campaña 2020/21 se mantienen los mismos precios y promociones del curso pasado.

La campaña dará comienzo este viernes de manera online, a través de la misma plataforma que los socios y aficionados utilizaron para sacar el Bono de Ayuda al Club, y tan solo se atenderá de manera presencial desde esta misma tarde a las personas que quieran fraccionar el pago de su carné.

En principio está previsto también que el lunes 24 de agosto se inicie la atención presencial, con un nuevo horario de oficina que se indicará más adelante. Los asientos de los socios permanecerán reservados hasta el viernes 11 de septiembre, y a partir del lunes 24 de agosto también podrán acudir los socios de la temporada pasada interesados en cambiar de asiento.

Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, detalló que el club ya está trabajando en diferentes alternativas en caso de que no se autorice la entrada de público en los estadios: "Barajamos la posibilidad de los partidos, haciéndolo con nuestros medios, colaborando con otros clubes o a través de una televisión local. Animamos a nuestros socios a que no esperen a conocer el calendario de Liga para sacar su carné. El Xerez Deportivo FC es de sus socios y en el precio del carné no solo se incluye la posibilidad de asistir a los partidos, sino también la de ser socio y dueño del Club, asistir a las Asambleas y ateneos, presentar propuestas, acceder al Programa Participa… El hecho de acudir solo al día del partido no debe ser la única función del carné de socio".

La campaña cuenta con distintas categorías de carné:

Oro : incluye todos los partidos de liga, medios días del club, 'play off', amistosos, Trofeo de la Vendimia, 10 invitaciones de Palco de Honor, acceso total a partidos de Cantera (Xerez B y Juvenil de Liga Nacional incluidos) y diploma personalizado.

: incluye todos los partidos de liga, medios días del club, 'play off', amistosos, Trofeo de la Vendimia, 10 invitaciones de Palco de Honor, acceso total a partidos de Cantera (Xerez B y Juvenil de Liga Nacional incluidos) y diploma personalizado. Premium : incluye todos los partidos de liga, medio días del club, amistosos, Trofeo de la Vendimia, 2 invitaciones de Palco de Honor y acceso total a partidos de Cantera (Xerez B y Juvenil LN incluidos).

: incluye todos los partidos de liga, medio días del club, amistosos, Trofeo de la Vendimia, 2 invitaciones de Palco de Honor y acceso total a partidos de Cantera (Xerez B y Juvenil LN incluidos). Adulto : podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas en el año 1999 o antes.

: podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas en el año 1999 o antes. Juvenil : podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas entre los años 2000 y 2005.

: podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas entre los años 2000 y 2005. Infantil : podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas entre los años 2006 y 2015.

: podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas entre los años 2006 y 2015. Bebé: podrán acogerse a esta categoría aquellas personas nacidas en el año 2016 o posterior.

Las categorías Adulto, Juvenil e Infantil tendrán acceso a todos los partidos de cantera, con excepción de los encuentro disputados por el Xerez B y el Juvenil A.