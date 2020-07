El Xerez DFC luchará por un puesto en la final del 'play-off' de ascenso a Segunda B frente al Ciudad de Lucena dentro de sólo diez días en el Municipal de Marbella. Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, sabe lo mucho que hay en juego en estas últimas semanas de preparación e intenta transmitir a sus jugadores calma y confianza para encarar con las máximas garantías una cita que considera "la más importante y exigente porque nos va a llevar a la final".

Recomienda a sus futbolistas que "disfruten al máximo porque cuando lo hacen este equipo consigue buenos resultados" y se sigue guardando las cartas con las que intentará sorprender a un rival que "si nos gana es porque sea superior, los chicos van a dar la cara".

-¿Le gustan el escenario y el horario de la eliminatoria ante el Ciudad de Lucena?

-La hora me gusta, creo que es la mejor para evitar el calor. A las ocho todavía aprieta y a las diez es fantástico. El campo esperemos que esté en buenas condiciones porque van a haber muchos partidos con la jornada del sábado también delante. A ver cómo aguanta todo. Imagino que estará en buenas condiciones porque está la Federación detrás de todo eso. La hora está bien, el campo también lo es y ya estamos en la rampa de salida.

-El césped del Football Center dicen que está mejor...

-Eso me han comentado, que es una auténtica alfombra. Son unas instalaciones que utilizan mucho los equipos que llegan de fuera y es lógico. El Liverpool preparó ahí la Copa de Europa que ganó y es de suponer que está en unas condiciones fantásticas. En el estadio he jugado con el Melilla y estaba fenomenal y en otra ocasión no lo estaba tanto. Imagino que después de tantos meses sin utilizarse estará en buenas condiciones para unas eliminatorias tan exigentes e importantes como estas.

-¿Cómo encara el equipo la cuenta atrás para la cita?

-Todo ha ido bien, aunque hay que tener mucho cuidado para evitar lesiones. En el entrenamiento de hoy, la gente estaba cargada por la sesión de fuerza del miércoles por la tarde. Ya estamos preparando sesiones más cortas, que no superen la hora y media, buscamos más calidad que volumen. Así va a ser también la próxima semana, que tendrá cuatro sesiones dedicadas a preparar el balón parado, el dibujo, el segundo dibujo previsto en caso de tener que cambiar. Ya nos centraremos en preparar el partido en sí. El volumen ya está hecho, lo que no hayamos conseguido a nivel físico ya no lo vamos a lograr y, sobre todo, lo importante es que las lesiones nos han ayudado hasta el momento. Lo único que nos ha faltado es haber podido disputar algún partido para completar la preparación pero ha tocado hacerlo de esta manera. Los partidillos que hemos disputado entre nosotros han estado bien y no tengo quejas.

"Es una semana para aligerar, para no estar presionados ni comerse la cabeza"

-Cuando falta tan poco, ¿cómo se mentaliza al jugador?

-Ya hay que aligerar, ya todos saben la importancia del partido, la importancia que tiene lo que nos estamos jugando, todos saben la exigencia de todo esto. Lo hablaba con Dani Herrera, es una semana para tranquilizarlos, para escapar un poco de comerse la cabeza, de la presión. Ellos saben lo que se juegan, la gente en la calle se lo dice. Es un partido único y hay poco margen de error. Tenemos que manejar eso muy bien y estar muy tranquilos todos. El equipo va a dar la cara seguro y si al final nos ganan que sea porque son mejores que nosotros o porque han estado más acertados pero no porque hemos estado más tensionados o por estar nerviosos o inquietos. Tenemos que salir y disfrutar de la eliminatoria, del partido. Toca jugar, morder, sentir, es lo que hace este equipo. Y cuando este equipo hace eso obtiene buenos resultados.

-¿Condiciona tener que salir a ganar o ganar?

-Sinceramente, no entiendo los motivos por los que no hay al menos lanzamientos de penaltis en caso de empate. Por motivos físicos entiendo que no haya prórroga pero es más justo que una competición se decida por penaltis en una situación como la nuestra, en la que estamos empatados a puntos y encima le ganamos el partido que jugamos con ellos en Chapín. Creo que es más justo tirar penaltis y lo diría igual si fuese segundo. Es una ventaja saber que te valen dos resultados. Una final es una final y hay que ganarla. Por ejemplo, la final de fútbol sala entre Movistar Inter y Valdepeñas, que acabó en empate a tres y se la llevó Movistar por haber quedado primero. ¿Por qué no hay penaltis ahí? El ganador se tiene que decidir en el terreno de juego y no por lo que hay detrás.

-¿Qué factores pueden marcar la diferencia entre los cuatro equipos en esta fase de ascenso tan corta'?

-Garra, actitud, ganas, mentalidad ganadora, que sean competitivos son factores que intentamos inculcar al equipo, en eso estamos todos igualados. Todos tenemos muchas ganas, es un ascenso, sólo uno lo va a conseguir y nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Desde hace un mes le venimos dando el mismo discurso a los chavales, que disfruten de la eliminatoria, que disfruten al máximo y que se olviden de lo demás.

-(...)

-El partido va a durar noventa o noventa y ocho minutos y nos tocará estar muy metidos, confiar mucho en nosotros y soñar, que es lo más bonito. Tenemos la ilusión de dejar a este equipo ahí arriba, que es lo que te va a dar energía. Hay mucha gente pendiente, muchos familiares, muchos aficionados, muchos socios que están expectantes por lo que podamos hacer. Por ellos y por nosotros tenemos que esforzarnos al máximo, las diferencias son mínimas en todo. Los cuatro equipos tenemos calidad y va a ser muy complicado.

"Ya veremos qué hacemos con el sustituto de Edet, si retrasamos a Adri o no, y cómo encajamos todo"

-¿El primer partido es el más difícil?

-Es el más exigente y es el más importante y difícil porque te va a llevar a la final. No nos vale el empate y es el partido que lo marca un poco todo, luego la final es diferente. Luego hay que saber con quién juegas pero ya estás en la final y estás a noventa minutos del objetivo. Ese partido es muy muy importante porque si no pasas estás fuera pero también porque si lo pasas nos daría mucha confianza, fuerza y energía para jugar la final. Les he inculcado que ese partido es más importante que la final porque es el que nos va a llevar a ella.

-¿Tiene ya decidido el sustituto del sancionado Edet?

-Ese es un poco el tema, la duda que tenemos ahí. Ya veremos qué hacemos y si retrasamos a Adri Rodríguez le mantenemos en el centro del campo. Al final, en función de eso, ya encajaremos el resto.

-Y el ataque, ¿lo tiene claro?

-Bueno, tengo variantes. Bello está bien, Antonio Sánchez también lo está, Casares es otro hombre importante para nosotros y Jacobo está muy bien igualmente. Vamos a ver lo que hacemos. Hay cinco cambios y todos los jugadores van a ser importantes, no sólo los que entren de inicio.