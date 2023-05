Baeza y Aguado piden perdón a la afición del XDFC y se marchan agradecidos

Manu Baeza y Erik Aguado son dos de los jugadores del Xerez DFC que no van a seguir la próxima temporada junto a Quesada, Rasines, Menéndez y Bello, y ambos se han querido despedir de la afición a través de sus redes sociales, lo mismo que ha hecho Carri, que se ha mostrado sorprendido por la decisión y ha asegurado que se enteró por redes sociales.

El centrocampista de Gelves llevaba tres campañas en la entidad y ha pedido perdón a la afición por el descenso y por no cumplir con las expectativas generadas al inicio del curso. "Ante todo, pedir disculpas por no haber conseguido los objetivos de este último año.

Quiero seguir dándole las gracias a las dos directivas que he tenido en el club en estas tres temporadas en las que he tenido la suerte de pertenecer a este club. Y por supuesto, muchísimas gracias a los cuerpos técnicos de Pérez Herrera, Francis y Romerito.

Y como no, dar las gracias a todos los compañeros que han formado parte del club en estos años, que sin todos ellos no hubiera sido posible nada de lo que he vivido y aprendido. Y a Don José Granados, el corazón y alma de este club, que me acogió y ayudó en todo lo posible.

Y por último, dar las gracias a la afición xerecista, que desde que llegué me hizo sentir un xerecista más. Pronto volverá a vivir buenas tardes de fútbol en Chapín. Ha sido un honor defender este escudo y muchísimas gracias a todos siempre".

Aguado, xerecista

Mientras, el extremo mexicano ha escrito en sus redes: "Después de una temporada con sabor agridulce, quería pedir perdón a toda la afición por no lograr los objetivos esta temporada, que fue difícil tanto en lo profesional como en lo personal.

Dar las gracias a los cuerpos técnicos de Pérez Herrera, Francis y Romerito por darle la confianza y ayudarme a seguir creciendo como futbolista.

Por otra parte, dar las gracias a toda la afición que estuvo apoyándonos en las buenas y en las malas. Por mi parte, creo que siempre que pude estar en el césped di todo de mí y no me dejé nada. Me pudo salir mejor o peor, pero siempre intenté hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo.

Agradecer al club en general por darme la oportunidad de llevar este escudo y estos colores tan bonitos.

Quería destacar y darle las gracias sobre todo a mis compañeros, que desde el primer día me trataron como uno más y siempre estuvieron para mí en todo momento, ayudándome en todo lo que necesitaba y a José Granados (Calvo) que, sin duda, es el más grande y un ejemplo de lo que es el xerecismo.

Por último, decir que aquí hay un xerecista más y los estaré apoyando siempre. Muchas gracias por todo, familia xerecista, pronto estaréis donde merecen estar".