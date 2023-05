Alberto Gallego 'se cae' de la lista para entrenar al XDFC

Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, continúa con su hoja de ruta. Una vez finalizada la ronda de conversaciones con los jugadores de la actual plantilla -Bello no sigue y tampoco Carri, Quesada, Rasines, Aguado, Manu Baeza y Menéndez-, abre la puerta a los contactos con los entrenadores. Encontrar el inquilino idóneo para un banquillo que no es fácil por la responsabilidad que conlleva es complicado.

El sevillano tenía anotado en su agenda en la parte alta y destacada al jerezano Diego Galiano, que renovó por el Antoniano tras subir a Segunda RFEF, y ahora también se ha caído de esa lista Alberto Gallego, técnico que ascendió al Recre y al Ibiza, entre otros, y que el pasado curso dirigió al filial del Elche hasta que le destituyeron.

Gallego admite los contactos con Espada y agradece "el interés mostrado por Edu, pero hemos declinado el ofrecimiento sin entrar en negociaciones ni nada, ya que estamos trabajando para embarcarnos en un proyecto de superior categoría. El Xerez DFC y Edu tienen todos mis respetos, insisto, agradezco mucho a Edu su interés, seguro que devolverá al club donde merece".

David Sánchez, la opción más cercana

Y entre tantos nombres conocidos para la afición azulina aparece el del sevillano David Sánchez, un trotamundos del fútbol como jugador que colgó las botas en el Murcia -jugó 47 partidos en Primera, 111 en Segunda y 329 en Segunda B- y lleva entrenando pocos años. Tras pasar por la secretaría técnica pimentonera, se hizo técnico del cadete y también llegó a ser segundo técnico de Adrián Hernández y Loreto en el primer equipo. Igualmente, se puso al frente del Académico Grana juvenil y lo dejó a un paso de División de Honor. Por su trayectoria, el club le ofreció el filial en Tercera y ha cumplido en los dos últimos cursos.

La cantera es su pasión porque le encanta formar futbolistas y su apuesta es la del 1-4-2-3-1 y el buen trato de balón.