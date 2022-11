Mar Menor-Xerez DFC, un choque entre equipos necesitados en El Pitín

Mar Menor-Xerez DFC, una cita entre rivales necesitados. El Pitín acoge este domingo (12:00) un encuentro entre dos equipos que no se encuentran en su mejor momento y que deben reaccionar para no alejarse de sus respectivos objetivos. Los sanjaviereños, pese a ocupar el tercer puesto en la tabla, sólo han sumado dos puntos de los últimos doce posibles, y los azulinos, con cuatro de doce, se encuentran inmersos en una espiral de cal y arena que no acaban de superar. Fuera, sus registros son mejores y a eso se aferran para sumar y olvidar la dinámica tan negativa de casa.

El revés del pasado fin de semana contra el Cartagena B, un rival directo en la zona baja, hizo mucho daño tanto en la caseta como en la afición y el miércoles la dirección deportiva ofreció una rueda de prensa en la que dio un serio toque de atención a la plantilla. Ahora, la pelota está en el tejado de los futbolistas, que ya saben que habrá cambios si no reaccionar e incluso haciéndolo habrá. Para restar presión y a las pruebas de los resultados, tanto Marc Domínguez como Juan Carlos Ramírez bajaron el nivel de exigencias y colocaron el objetivo en salvar la categoría...

Los azulinos, según palabras de Francis, han trabajado bastante bien durante la semana y tienen claro cómo deben actuar ante un rival que en los dos últimos partidos como local sólo ha sido capaz de arañar un punto, ante el Cartagena B, y perdió los tres frente al Recreativo de Huelva.

Lista con ausencias

Los xerecistas vuelven a contar para este partido con la notable baja en la medular de Rafa Parejo, que ni jugó en Granada ni la pasada jornada contra el filial cartagenero, y tampoco pueden contar con el medio alemán Burdenski, con gastroenteritis. Llama la atención la ausencia en la convocatoria de Razvan. El resto de integrantes del primer plantel, incluido Rifat, que se estaba quedando fuera, viajan.

En cuanto al once, es probable que Francis introduzca alguna variante en la medular. Bello, suplente el domingo, tiene opciones de regresar al equipo en lugar de Baeza. En el caso de que optar por jugar con dos puntas, Erik Aguado podría dejar su plaza a Edu Salles. Las combinaciones son muchas para plantar cara a un rival que toca el balón, pese a las reducidas dimensiones de su campo.

Alburquerque, optimista

El Mar Menor, por su parte, tiene a toda la plantilla disponible y el técnico Pedro Alburquerque también es probable que realice algunos cambios respecto a los once jugadores que actuaron de salida el pasado fin de semana en el Jesús Navas ante el Sevilla Atlético (2-2).

El joven preparador del cuadro murciano confiesa que el vestuario se encuentra "jodido, lo mismo que los técnicos, porque sólo hemos sumado dos puntos de doce, pero hay que ser positivos. En todos los partidos competimos y merecimos más, fuimos superiores a casi todos los rivales. El pasado ya no vuelve, hay que mirar adelante y centrarnos en el partido ante el Xerez DFC, que es muy importante".

Resalta que su equipo "está trabajando bien, igual que hace un mes. Los partidos se deciden por detalles y nos está penalizando mucho no ser resolutivos en las dos áreas, eso nos está pasando factura. Seguro que vamos a salir de esta dinámica".

Respeta al Xerez DFC y destaca su potencial ofensivo. "Ha entrado en una dinámica negativa y ha cambiado de entrenador. Al principio de temporada, entraba en todas las quinielas para estar arriba peleando por una de las plazas de play-off y ahora se encuentra abajo. De todos modos, posee jugadores experimentados en la categoría como José Ramón, Erik Aguado o Javi Navas. Tienen todos mucho talento y pueden decantar un partido a su favor por su capacidad individual. Creo que les está pasando lo que a nosotros, les está penalizando no ser efectivos en el área. Con la llegada de Francis es un equipo intenso, con las ideas claras. Espero un partido muy serio, que nos va a obligar a estar muy atentos en todas las fases del juego. Queremos hacer de El Pitín un fortín y no queremos dejar escapar más puntos de aquí".