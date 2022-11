El Mar Menor, tercero, atraviesa el peor momento de la temporada

El Xerez DFC visita este domingo el estadio de El Pitín de la localidad murciana de San Javier para medirse al Mar Menor. Los azulinos han recibido un serio toque de atención por parte de la secretaría técnica después de una nueva derrota en Chapín, la tercera de la temporada sufrida ante el Cartagena B. La imagen del equipo, sobre todo en la primera mitad, fue muy mala, mientras que en la segunda la impotencia para superar a un rival también de la zona baja fue total.

"En Chapín el equipo está bloqueado", confesaba este miércoles Juan Carlos Ramírez, miembro de la secretaría técnica de la entidad que comparecía en rueda de prensa junto a Marc Domínguez. "Mirando sólo los números fuera de casa estaríamos sextos, pero no nos podemos permitir no haber ganado todavía en casa tras seis jornadas", confesaba el técnico catalán.

En efecto, los números de los azulinos lejos de Jerez no son malos. Perdieron en casa del UCAM Murcia en la segunda jornada y, desde entonces, han sumado dos triunfos y dos empates en sus otras cuatro salidas. La racha, no obstante, no es buena: sólo un triunfo en los últimos cinco partidos.

Pero la del Mar Menor tampoco lo es. Los murcianos no conocen la victoria en las cuatro últimas jornadas y aunque siguen en puestos de play-off de ascenso han perdido parte de la ventaja que tenían sobre sus más directos perseguidores. El cuadro que prepara Pedro Alburquerque no pasó del empate en su visita al Cartagena B, perdió en casa del Utrera y una semana más tarde en su estadio ante el Recreativo de Huelva, que lo ha adelantado ya en la tabla clasificatoria. En el último compromiso la pasada semana volvía a empatar, en esta ocasión en terreno del Sevilla Atlético, que igualó un 0-2.

En El Pitín, el Mar Menor ha disputado cinco encuentros, con tres victorias y dos derrotas. Venció en la primera jornada de Liga al San Roque de Lepe con goles de Gabi y Christian Perales remontando el 0-1 de Camacho. Dos semanas después, los murcianos daban buena cuenta del Atlético Sanluqueño con un gol de Quim Araujo.

El Antequera, líder del Grupo 4, se convertía en el primer equipo en ganar esta temporada en el estadio murciano con un claro 0-2 gracias a los goles de Álex Utrilla y Jeremy Pulido. Posteriormente, goleada al colista Recreativo Granada (4-1) y derrota contra el Recreativo de Huelva, que sumaba los 3 puntos con un tanto de Peter. El Mar Menor ha anotado en su feudo un total de 7 goles y ha encajado 5, dejando sólo en una ocasión la portería a cero en el encuentro contra el Sanluqueño.

La gran estrella del conjunto de La Manga es Dani Aquino, atacante de 32 años con experiencia tanto en Primera, donde debutó con 17 años en el Real Murcia, así como en Segunda División, pasando por clubes como el Atlético de Madrid B, Numancia, Racing de Santander y Badajoz.

El 11 tipo esta temporada está siendo el formado por Yelco Ramos en la portería, una línea defensiva compuesta por Tekio, Moreno, Cifuentes y Morros; una medular con Araujo, Sergio León y Guille Bernabeú, con Pipo y Vázquez en las bandas y Aquino como jugador más adelantado. Este último y Vázquez son los máximos anotadores del equipo con 3 goles cada uno.

El delantero venezolano Rognny, autor del tanto de la victoria contra el Poli El Ejido, se pierde lo que resta de temporada tras una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida en el partido contra el Recreativo Granada.