Marcelo Villaça busca con el Xerez DFC su tercer ascenso a Segunda B tras los saboreados con la Pobla de Mafumet, filial del Nástic (temporada 14/15) y el Atlético Sanluqueño (17/18). El lateral jerezano quiere que no haya dos sin tres y cuenta los días para el partido contra el Ciudad de Lucena.

-¿Cuáles son sus sensaciones ya en la semana del 'play-off'?

-Con muchas ganas y mucha ilusión, deseando que llegue ya el partido, contando cada día y restando los minutos para que llegue ya el momento.

-¿El grupo ha ido creciendo en estas semanas de entrenamiento y está convencido de su potencial y las posibilidades de lograr el ascenso?

-Sí claro, el equipo está muy unido y eso es la clave de este equipo, el grupo que hay en el vestuario y eso va a ser fundamental en el partido.

-¿Qué Ciudad de Lucena espera el domingo?

-Un rival fuerte, como los cuatro que estamos ahí, y de hecho ellos han estado primeros durante un gran tramo de la Liga pero dependemos de nosotros: nosotros tenemos que pensar en dar lo mejor de nosotros mismos y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir.

-Con eso de que no vale el empate será un partido para no especular...

-Exactamente, vamos a ir a por el partido desde el minuto uno. Habrá que darlo, todo son 95 minutos en los que nos tendremos que dejar el alma para poder conseguir la victoria.

-¿Cuál cree que será clave la clave, esos detalles que definen los partidos?

-Sí, en un partido, en una final, al final la clave está en todos esos pequeños detalles, eso va a ser lo que va a marcar el partido pienso yo.

-Dijo Uribe que más que físicamente, influirá en el tramo decisivo la frescura mental de los futbolistas. ¿Está de acuerdo?

-Va a ser un poco de todo pero está claro que el factor mental es clave no solo en este partido sino en todos, pero en este más si cabe porque se trata de una final y eso es fundamental.

-¿Cómo se prepara mentalmente para un partido así?

-Yo intento los días previos desconectar un poco de la presión del fútbol y luego en su momento trato de pensar todo lo que supone. Confío mucho en mí mismo y eso es clave también, la confianza en uno mismo y en los que tienes a tu alrededor, creo que eso es clave para afrontar el partido.

-¿Está más cómodo con defensa de cuatro o con tres centrales?

-Yo estoy cómodo de todas las maneras. Al fin y al cabo no creo que dependa tanto de una formación, de un sistema de juego si no de cómo afronta ese sistema de juego, cómo salir al partido: salir a ganar, a pegar bocados, a disputar cada balón como si fuera el último... Creo que al final el sistema de juego, si cada uno no da todo el rendimiento posible, no da resultado.

-Ha logrado ascender a Segunda B con el Sanluqueño y la Pobla de Mafumet. ¿Hay alguna similitud con las sensaciones de ahora aunque el 'play-off' sea muy distinto?

-Es muy diferente, no es lo mismo jugar un 'play-off' con seis partidos, tres eliminatorias con partidos de ida y vuelta y que dura mes y medio, es totalmente diferente. Pero la sensación, la ilusión que se vive aquí, eso sí que no he visto tanta ni en el Sanluqueño ni en La Pobla, además de que aquí también estoy en el equipo de mi ciudad.

-Esa ilusión también la tiene la afición aunque por esto del coronavirus a través de las redes sociales y decorando fachadas. ¿Os llega su empuje?

-Claro, notamos el apoyo de la afición, sabemos que se están volcando y eso lo agradecemos porque nos ayuda también saber que tenemos gente detrás. No solo por nosotros, también por ellos tenemos que conseguir esto.

-Y eso jugando sin público en la grada, un fútbol del todo descafeinado...

-Sí, parece otro deporte. Se hace raro todavía no lo sé porque nunca he jugado sin público se hará raro supongo pero es lo que toca mejor así que no jugarlo claro

-¿Qué supondría ascender por tercera vez a Segunda B, ahora con el equipo de su tierra?

-Una alegría enorme, no sabría ni qué decir. Es que no quiero todavía ni pensarlo, quiero centrarme en el partido del Ciudad de Lucena y a partir de ahí, si se consigue bienvenido sea y seré la persona más feliz del mundo.