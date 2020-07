El Xerez DFC encara la recta decisiva de la temporada y su presidente, Rafael Coca, se muestra ilusionado y convencido de las posibilidades de lograr el ascenso a Segunda B.

-¿Qué sensaciones tiene a una semana del partido con el Ciudad de Lucena?

-Ahora mismo, viendo los entrenamientos, que he estado viendo cómo se están comportando los chavales allí en el campo con la calor que hace y cómo se están entrenando ahí, haciendo ejercicios a tope, y la moral que tienen, yo lo veo muy positivo. Además, el entrenador les está inculcando el sentimiento, el sentido que tiene este 'play-off' para nosotros. La verdad es que veo al equipo muy bien y las sensaciones son muy positivas.

-Ya están los mimbres, falta la cesta pero esto no deja de ser un juego a 90 minutos...

-Exactamente y aparte de eso siempre he comentado que a mí me hubiera gustado jugar un 'play-off' normal, que nos hubiera tocado jugar ida y vuelta con equipos de otros grupos. Pero al ser un 'play-off' en el que te toca jugar con equipos de tu propio grupo, que yo creo que es uno de los más fuertes que hay en España, que nos conocemos todos, esa es la parte que digamos yo veo un poquito más difícil porque son equipos a los que ya nos hemos medido esta temporada y nos conocemos todos. Sabemos cuáles son las armas de cada uno y los defectos, eso es lo único pero por lo demás, muy bien.

-Este 'play-off' exprés sin público es el colofón a una temporada de lo más rara y extraña...

-Ya digo, por medio estuvo la dimisión del antiguo entrenador, García Tébar, después llegó Uribe, que no tuvo suerte al principio porque había muchos lesionados y no pudo hacer el equipo que él quería y después esto del coronavirus... Ha sido una temporada totalmente atípica pero hemos ido pasito a pasito, consiguiendo poder llegar arriba del todo para ahora disfrutar este 'play-off', por esa parte estoy muy contento.

-¿Y con la respuesta de la afición? En una temporada normal los últimos partidos de liga regular sirven para 'calentar' la fase de ascenso, y aunque ha faltado ese caldo de cultivo en Chapín sí que se ha ido generando expectación a través de las redes sociales...

-Esa es la ilusión que teníamos todos, poder disputar el 'play-off' en el estadio con lo cual hubiera sido también una inyección económica para el club porque imagínate si llegamos a rozar los 7.000, 8.000 espectadores de cuando fue el ascenso con el Guadiaro que podríamos haber metido ahora en un 'play-off' a Segunda B. La inyección económica hubiese sido total pero no solo eso sino la satisfacción que podían tener los aficionados y los socios de poder disputar un 'play-off' en su estadio, en Chapín. Eso hubiera sido maravilloso pero en fin, nos ha tocado así y qué le vamos a hacer, contra eso no se puede luchar.

-Además, eso podría haber servido para enganchar a más gente, a aficionados para la próxima temporada...

-Eso hubiera sido fundamental porque la asistencia a Chapín hubiese sido así el enganche de algunos aficionados que están todavía indecisos con el tema, hubiese sido fundamental. Y aparte de eso lo bonito que hubiera sido haber disputado el 'play-off' en nuestro campo.

-Un partido de fútbol sin público no es lo mismo...

-No tiene nada que ver. Disputar un partido sin aficionados ya es raro y malo y encima uno de 'play-off', ya me dirás. No tiene color ninguno y tenemos que dar gracias a nuestros aficionados y socios por cómo se están comportando con la campaña que hemos abierto del bono de ayuda para el 'play-off', que se han comportado maravillosamente y luego engalanando ahora la ciudad con pancartas, las banderas y las bufandas que están colgando en los balcones. Es todo un poco atípico porque no podemos ir al campo pero los aficionados están mostrando su apoyo de forma y la verdad es que estamos muy satisfechos con ellos.

-Y el ascenso a Segunda B sería bueno para la ciudad...

-Sería una alegría y aparte de eso ya el año que viene podrían venir equipos con mucha solera en esta categoría como el Recreativo, el Córdoba, Algeciras o Sanluqueño. Fíjate lo que repercute eso en el comercio de la ciudad, en la hostelería... Sería también fundamental para la ciudad, es lo que hablaba el otro día con el delegado de Deportes, que para la ciudad, para Jerez, es muy importante estar en la tercera categoría del fútbol español. Que luego ya tendremos tiempo de ir hacia más arriba. Poquito a poco que llevamos siete años, que no llevamos una década ni dos o tres décadas. Es un aliciente para la ciudad poder meternos en Segunda B siete años después.

-Jugar el 'play-off' es un éxito pero si no se asciende no se puede hablar de fracaso...

En absoluto. Es que son siete años en los que se ha conseguido meternos en categoría nacional. La anterior directiva, pasito a pasito, fue subiendo escalones y nosotros hemos conseguido en estos tres años meternos en Tercera División después de habernos quedado el año pasado a un gol de jugar el 'play-off' de ascenso y este año lo hemos conseguido con las circunstancias que ha habido. La verdad es que en siete años haber hecho todo esto es un logro muy importante y fracaso no sería ninguno. Tenemos que que ir como siempre se dice 'piano, piano', con tranquilidad. Hay mucho tiempo por delante para poder conseguir otros logros más importantes pero lo que se ha conseguido ya es muy importante y fracaso no sería en absoluto porque el club no depende de poder ascender este año a Segunda B, no tiene nada que ver porque habría una continuidad.

-Quiere decir que la viabilidad del club no depende de subir...

-Exacto, la viabilidad no depende de subir.

-Habló antes de la respuesta de afición con el bono de ayuda al club. ¿Va a ser posible cerrar bien económicamente una temporada tan rara?

-Ya se publicaron las cuentas a 29 de febrero y ahí íbamos muy bien, incluso teníamos superávit. Creo recordar que eran unos 11.000 euros de superávit pero claro, luego el virus nos condiciona el tema de ingresos sobre todo porque hay gastos que tenemos que seguir asumiendo, hay cosas que tenemos que seguir pagando como alquiler de pisos, en las instalaciones agua, luz, la oficina... Esos gastos los tenemos que seguir afrontando por fuerza y a los jugadores hay que terminar de pagarles sus compensaciones y todo eso hace que quizás no podamos terminar con la alegría que hubiéramos tenido con un 'play-off' en Chapín y con los ingresos que podíamos haber hecho con un partido o dos allí en el estadio. Eso nos va a mermar mucho la economía pero tiraremos para adelante, seguro que tiramos.

-¿Es posible entonces cerrar el curso con números rojos?

-Hablamos mucho con Francisco Cintado, que es el contador nuestro del club y lógicamente las cifras que manejábamos nosotros esta temporada eran muy buenas en el sentido de que no íbamos a tener problemas para acabar la temporada con un pequeño superávit, pero visto lo visto me da a mí que no, que va a ser casi imposible ya digo que por el tema de gastos que tenemos pero se tratará de aliviarlo como sea.

-En ese caso habría que apelar a la comprensión de los socios teniendo en cuenta que los ingresos quedaron congelados con el coronavirus...

-Yo creo que los socios y los aficionados son lo suficientemente inteligentes como para comprender que una empresa, vamos a referirnos a esto como una empresa, cuando no tiene ingresos y tiene gastos que asumir es imposible que pueda tener un superávit, es imposible. Lo que hay que tratar es revertir los gastos a lo menos posible, solo a lo imprescindible, y lo demás irlo aplazando hasta que se pueda acometer su pago. Pero lógicamente los ingresos no podemos más de lo que estamos haciendo, bastante tenemos con que los socios y aficionados han colaborado con el bono de 'play-off', comprando merchandising, es que más no pueden hacer y no hay más ingresos.

-Otro problema para la directiva es que ahora hay muchas puertas cerradas porque las empresas están bajo mínimos...

-Además eso, tú no puedes hablar ahora a las empresas porque fíjate lo que se nos viene encima y a ver la temporada que viene, que yo espero que estemos en Segunda B. Cómo haces un presupuesto si todavía no sabes si va a haber público, si no va a haber público, cuántos partidos va a haber... Es muy difícil hacer un presupuesto pero todo se hará. Sobre todo es complicado encontrar empresas que te ayuden, que te esponsorizan, porque tú sabes que el mercado, el trabajo hoy en día, está como está. Las empresas han sufrido mucho esta pandemia al igual que todo el mundo, porque se ha sufrido sanitariamente y económicamente y lo que nos queda...

-¿Cómo se prepara entonces la próxima temporada?

-Nosotros tenemos un planteado un presupuesto para Tercera y un presupuesto para Segunda B, un presupuesto para Tercera con público y sin público, para Segunda B con público y sin público, con público al 30%... En fin, la verdad es que es una locura, no se lo deseo a nadie, a ninguna directiva, que tenga que hacer estos números porque son diabólicos. Es que no te puedes fijar una meta y calcular una asistencia media porque no sabes si vas a poder tener público. Es muy difícil pero ahora mismo estamos centrados en lo que estamos centrados, que es seguir sumando y poder subir a Segunda B, que es lo más importante ahora mismo. Lo otro ya lo iremos tratando y ya lo iremos viendo.

-¿Cree que la afición es consciente de las dificultades que especiales que está teniendo la directiva esta temporada?

-Sí, yo creo que sí. Si no, no hubieran hecho el esfuerzo de ayudar al club, de colaborar con el club. Yo comprendo que no todo el mundo tiene disponibilidad económica como para poder sacarse un bono de ayuda, todo el mundo no puede porque su tema laboral también se ha venido abajo. Pero la mayoría de los socios son conscientes de las dificultades que estamos pasando, que estamos teniendo y de las ayudas que nos pueden brindar.

-¿Qué mensaje lanzaría a la afición de cara al 'play-off'?

-El mensaje a la afición es que confíe en los jugadores que tenemos, que confíe en su trabajo, en el trabajo que están desarrollando los técnicos con los jugadores, todo el trabajo que están haciendo después de meses parados y las horas de entrenamientos que llevan... Lo único que hay que hacer es confiar mucho en su trabajo y seguro que lo vamos a conseguir.