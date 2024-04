Marcelo: "Esto es el Xerez DFC, no nos rendimos, vamos a luchar a ver hasta dónde llegamos"

Marcelo Villaça, capitán del Xerez DFC, ha analizado la derrota del equipo en el Luis Rodríguez Salvador ante el Cartaya (1-0), en un partido en el que los azulinos acusaron las bajas por sanción de David León, Álvaro Martínez e Ilias Charid y no estuvieron tan acertados de cara al gol como en otros compromisos. El defensa lamenta el tropiezo, no tira la toalla, confía en el equipo para quedar lo más arriba posible y espera superar al Conil este miércoles en Chapín "en otra final".

El revés en tierras onubenses aleja al cuadro de David Sánchez del sueño del ascenso directo, pero aún tienen opciones de ser tercero e incluso segundo. Los xerecistas conservan la cuarta plaza, a falta de tres jornadas para el final de liga, con 55 puntos, tres menos que el Pozoblanco, que es tercero (58) y tiene que recibirlo, y seis menos que el Ciudad de Lucena, segundo con 61. El líder es el Xerez CD con 62.

El lateral azulino, que en Cartaya tuvo que jugar por la izquierda por la ausencia del castigado David León, subraya que "en la primera parte nos costó un poco, estuvimos espesos, sobre todo en tres cuartos de campo a la hora de finalizar las jugadas, lentos a la hora de darle velocidad al balón y un error nos costó un gol. El equipo en la segunda parte lo intentó en todo momento, insistió, pero al final el balón no entró. Esto es el Xerez DFC, vamos a luchar, vamos a seguir insistiendo y esa es nuestra filosofía, seguir, seguir y seguir y ya se verá hasta dónde llegamos".

Sobre si el equipo acusó las bajas, Marcelo fue sincero y enfatizó que "no es excusa, todos los jugadores somos importantes en el equipo, todos sumamos, desde el primero que juega hasta el último que del banquillo. Lo intentamos, no se dio y la idea y nuestra filosofía es la de no rendirnos, seguir, seguir y seguir insistiendo y a pensar ya en el miércoles en el Conil, que no tenemos mucho margen porque queda muy poco para el final".

El Xerez DFC llegaba a Cartaya lanzado, con nueve jornadas sin perder, como el mejor del grupo y soñando con el liderato. La derrota les aleja de esa primera posición y Marcelo se centra en el día a día. "Nosotros intentamos no mirar dónde podemos estar, eso lo dirá el partido a partido. El miércoles tenemos un nuevo encuentro, iremos a por los tres puntos y el futuro dirá donde estaremos al final de liga. Partido a partido".

El Conil es otro rival que aún no tiene atada la permanencia y Marcelo considera que el encuentro será "difícil, otra final más, como todas las que quedan. Hay que seguir insistiendo y tener confianza plena en todos y cada uno de los integrantes del grupo. Además, la afición seguirá sumando".