Mas, técnico del Jove: "Mi equipo mereció llevarse algo bueno de Chapín"

El Jove Español sorprendió al Xerez DFC en Chapín en el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda RFEF (0-1), se ha convertido en el primer equipo que asalta el Municipal y demostró que va muy en serio. José Manuel Mas, técnico del conjunto sanvicentero, destacó el gran trabajo defensivo de sus jugadores, aseguró que su equipo no tiene presión, que juega sin complejos y que la eliminatoria está abierta de cara a la vuelta en San Vicente de Raspeig el próximo sábado.

–El 0-1 en la ida de la final por el ascenso es un resultado que le da la vida a su equipo...

–El resultado es bueno, pero nos dará la vida si conseguimos hacerlo bueno en casa. Nosotros veníamos sin complejo, como se ha visto desde el primer minuto de juego, hemos ido a bloque alto a presionar al rival, que sabíamos que provoca muchos centros laterales que teníamos que defender bien. En la primera parte, ellos no han incorporado lateral contrario y eso nos ha permitido dejar más gente descolgada para transitar y en la segunda mitad, sí que lo hicieron bastante más con Beto. Nos generaron situaciones de dos contra dos e incluso contra tres, pero las defendimos bien.

–(...)

–Hasta la expulsión, tuvimos el partido controlado, creo que no tuvieron ocasiones como para empatarnos y, a partir de la roja, sí que fue difícil, en un campo como este y después de un viaje. Ahí sí que acusamos un poco el contexto, el césped, las dimensiones del campo, la afición, que ha apretado mucho también, y da gusto jugar aquí. Es una pena que esta afición no esté en Segunda División mínimo. Todo eso nos obligó a echarnos un poco atrás y a sufrir, que es lo que teníamos que hacer. El equipo lo hizo bien y no voy a hablar de resultado merecido o inmerecido, pero sí voy a decir que mi equipo mereció llevarse algo bueno de aquí.

–El Xerez DFC genera muchas ocasiones en casa y a su equipo apenas le ha llegado...

–Es lo que he comentado antes, teníamos que defender muchas situaciones de centros laterales y las llegadas de sus laterales por el mismo lado, las rupturas de Ilias y de Pepe Rincón, que son dos extremos muy verticales que les dan mucho. Cuando no pueden acabar de construir en su campo son muy buenas opciones para ir al espacio y creo que los defendimos bien e intercambiamos bien las posiciones para que eso no nos generase problemas a la espalda. En la segunda parte apostaron por dos parejas casi a la la altura del área nuestra, que les permitía realizar cambios de orientación, y circularon muy bien, especialmente a partir de nuestra expulsión. Hasta ese momento, no hubo ocasiones claras, pero sí una transición de Lara que se la quitaron cuando estaba casi en un mano a mano con el portero. De haber tomado mejores decisiones y de no haber sufrido la expulsión, incluso podíamos haber generado más peligro hasta el final del partido.

–¿Cómó ha visto la expulsión de Borja?

–El árbitro tenía ya mucha presión y me dicen que a nuestro central en nuestra área le habían pisado la cabeza y, en este caso, él estaba delante y también el cuarto árbitro, y han considerado expulsarlo. Era merecedor de tarjeta, pero no sé si para roja, también hay que pensar un poco en la tensión que viven los jugadores. No voy a discutir la decisión porque es muy difícil ante miles de espectadores, en un play-off, con los dos equipos jugándose mucho... Ellos son personas y lo que sí me ha gustado, y ahí invito a todos los árbitros a hacerlo, es el respeto que nos han dado en todo momento. Creo que ha pitado todo lo que ha visto, que es lo que tiene que hacer un árbitro y, en ese sentido, no puedo discutir la tarjeta.

–El Xerez DFC partía con la vitola de favorito, ¿cree que eso ha podido beneficiar a su equipo?

–Nosotros no conocemos la presión externa, la única que tenemos es interna. Nos presionamos cada día para entrenar lo mejor posible. Llevamos varias temporadas pasándolo mal, hemos intentado aprender de eso y levantarnos. La presión hemos decidido que nos la ponemos nosotros mirando a nuestra familia, a la afición y viendo todo el apoyo que tenemos de la directiva, del ayuntamiento. No tenemos la masa social que tiene el Xerez, que sí mucha gente detrás que nos apoya y las situaciones vividas en el pasado, lejos de hundirnos, nos han servido para crecer e intentar ser ganadores y no pensar en el descenso. Pensamos en ir a ganar cada partido, que en nuestro grupo hay muchos rivales complicados como los filiales, en los que dos o tres jugadores de ellos cobran lo mismo que algunas plantillas. Sólo pensamos en mejorar en cada entrenamiento y en autoexigirnos, de lo contrario no estaríamos en esta final del play-off.

–¿Cómo está la eliminatoria con el 0-1?

–He visto y vivido muchas eliminatorias, todo está abierto. Me he ido en la ida fuera de casa con un resultado holgado y he sufrido muchísimo hasta el último minuto para ascender, he visto remontadas increíbles... Aunque hubiésemos empatado o perdido por uno o dos a cero, también pensaría que está abierta. Todo se reduce a un partido, a noventa minutos, y hay muchas emociones. Ya nos estudiamos mucho los equipos, antes eso no había tantas posibilidades de estudiar a los rivales. Está todo muy igualado, un gol lo cambia todo y vamos a preparar el partido como si tuviésemos que ganar, que es lo que intentamos siempre en casa.