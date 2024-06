Tropiezo en el fortín de Chapín en el peor momento (0-1)

Sorpresa en Chapín. El Xerez DFC ha perdido su primer partido de la temporada como local en el peor momento y cuando nadie lo esperaba, en el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda RFEF, y se complica la vida. El Jove Español demostró ser un rival con oficio, con un juego predecible, pero eficaz, y, lo más importante, una roca atrás. No dio concesiones y supo rentabilizar al máximo el gol anotado por Álex Pérez a los doce minutos.

Los azulinos no tuvieron su mejor tarde y se la tendrán que jugar en la vuelta en la Ciudad Deportiva de San Vicente de Raspeig, un escenario que no le favorece, pero al que se tendrá que adaptar si quiere jugar la próxima temporada en Segunda RFEF. Novena minutos dan para mucho y los de David Sánchez lo tendrán que dar todo para vencer por dos goles de diferencia a su rival o ganar por la mínima, forzar la prórroga y llevarse la tanda de penaltis. Ahí es nada.

El once

David Sánchez ha sido fiel a sus ideas durante toda la temporada y en el último partido en casa, en el encuentro de ida de la final por el ascenso ante los alicantinos, no iba a cambiar sus planteamientos. Su once no registró sorpresas, fue el mismo que eliminó al Ceuta B en la segunda eliminatoria del play-off. No arriesgó con Alberto Durán, renqueante tras sufrir una pequeña rotura en el psoas en el Martínez Pirri y perderse el choque del pasado sábado en Chapín. El centrocampista pisó el acelerador durante la semana para llegar a la cita, pero los técnicos optaron por no arriesgar. Javi Díez repitió.

La portería en el encuentro más importante de la campaña en Chapín fue para Matías Ramos, la defensa la formaron de derecha a izquierda Marcelo, Oca, Hugo y David León, la sala de máquinas la comandaron Rafa Parejo y Javi Díez con Carri por delante, flanqueado en las bandas por Pepe Rincón e Ilias y Teté fue el referente.

Más, preparador alicantino, también apostó por los mismos jugadores de casi siempre, pero se decantó por una variante atrás, defender con cinco para intentar cubrir las internadas de los azulinos, y con Ferrán como jugador más adelantado.

Mazazo a los doce minutos

Con ambientazo, la grada entregada cantando el himno a capela y el Fondo Sur rugiendo arrancó un choque en el que los dos equipos se jugaban mucho y al que el cuadro visitante entró con más intensidad que los azulinos, a los que les costaba generar y les pesaba el balón. Y así, el Jove avisó con un saque de esquina que tuvo que despejar Matías Ramos y a los doce no perdonó. Se adelantó en el marcador con una diana de Álex Pérez con la derecha. 0-1.

Nadie esperaba ni el tanto de los sanvicenteros ni la falta de atención en defensa de los azulinos, que se vieron sorprendidos con un centro de Iker desde la derecha que Ferrán no remató, pero sí tuvo reflejos para tocar lo justo para que su compañero Álex Pérez la mandara dentro. La celebración fue por todo lo alto y, además, llegó en la portería de Fondo Sur.

Los rojillos le pasaron toda la presión a los xerecistas, que acusaron el mazazo, y no encontraban la forma de hacer daño a un rival bien plantado, que no daba muestras de que le pesar la presión de un estadio como Chapín, de césped natural y con una grada que apretaba lo suyo.

Con ese panorama, Ilias fue derribado cerca de la frontal del área y Carri buscó la igualada a balón parado, pero su lanzamiento se marchó por encima del larguero (21') y en al filo de la media hora, primer saque de esquina para los de David Sánchez, que seguían nerviosos, sufriendo y algos espesos ante un Jove que peleaba al límite todos los balones y no daba ninguno por perdido. Tanto, que Morgado y Parejo (36') chocaron y ambos terminaron con una brecha y luciendo un aparatoso vendaje.

El Xerez DFC seguía impreciso y se mostraba lejos de su imagen ofensiva habitual -abusaba de los balones largos porque no podía jugarlo y de entrar por dentro- contra una escuadra alicantina que seguía tranquila y que no sufría en exceso porque los azulinos no generaban opciones claras.

Con cinco minutos de descuento, llegó a su fin un primer acto que fue claramente para los visitantes y que se marcharon al vestuario ganando de forma justa. Los de Sánchez no tenían las ideas claras y se desesperaban ante las continuas pérdidas de tiempo de un adversario que demostraba oficio.

Pablo por Javi Díaz tras el descanso

David Sánchez sabía que su equipo no lo estaba haciendo bien y movió ficha en el descanso. Dejó en la caseta al centrocampista Javi Díez y apostó por el atacante Pablo González. Carri retrasó su posición, Teté siguió arriba y por detrás se colocó el ariete recién incorporado al terreno de juego.

Y el Jove regresó al verde lo mismo que se marchó, sin prisas, perdiendo tiempo y sin permitir a los xerecistas salir de su campo. En el 47', una falta de Carri en la frontal del área, la mandó rozando el larguero Antonio Lara. Los alicantinos seguían mostrando las garras, iban a todas y en el verde saltaban chispas. El encuentro se endurecía, se volvía loco y entraba en una fase que no beneficiaba en nada a un Xerez DFC que quería empatar por la vía rápida y se precipitaba en sus acciones.

Más cambios

El entrenador xerecista seguía agitando el árbol buscando fórmulas para romper el choque y cambió la banda derecha. Se fueron Marcelo y Pepe Rincón y entraron Beto y Jaime. Y el joven canterano tomó protagonismo pegado a la cal, pero su centro al primer palo no lo remató Teté de espuelas (65'), que justó después se retiró para que entrara Cheikh. Y en el 69', un saque de esquina bien botado por Carri lo remató de cabeza Rafa Parejo a las manos del portero.

Roja a Borja

El reloj volaba y el encuentro se le escapaba ante un Jove que seguía sorprendiendo, demostrando una experiencia brutal, solidez defensiva y demostrando que sabía dominar todos los registros ante un mal Xerez DFC. Pero tenía fallos, como el que cometió Borja al pasarse de frenada en una entrada a Beto Plaza que le costó la roja directa en el minuto 83. Los alicantinos tenían que afrontar la recta final con uno menos.

Los últimos minutos fueron de infarto, con un Xerez DFC se volcó, lo intentaba de todas las maneras posibles, pero el Jove era un frontón, despejaba todo lo que llegaba a su área, o en jugadas o desde la esquina. La pelota no quería entrar.

Pese a todo el tiempo perdido, el colegiado sólo descontó seis minutos y en el 94', la tuvo Beto Plaza, que pisó área y cruzó en exceso la pelota después de girarse casi en la mejor ocasión del partido. La pelota se le marchó por centímetros. No hubo tiempo para nada más. Decepción y a resolver en la vuelta.