Los números de García Tébar en el Xerez DFC

Andrés García Tébar llegó al Xerez DFC tras la destitución de Pepe Masegosa después de empatar a cero ante la Lebrijana en Chapín (0-0) en la jornada 28ª de Liga del pasado curso. Curiosamente, también tras la cita ante los sevillanos pero esta vez con victoria (3-0), el manchego se despide de la entidad.

Ha dirigido al equipo 26 encuentros, en cuatro de ellos estuvo en la grada por sanción, entre la pasada temporada y la actual, y se marcha con 55 (32 y 23) puntos sumados, 26 (15 y 11) victorias, 7 (5 y 2) empates y 3 (1 y 2) derrotas.

La pasada temporada hizo reaccionar a la escuadra xerecista después de la salida de Masegosa y dejó al equipo a un gol de entrar en la fase de ascenso a Segunda B. En una clasificación reducida a las 15 jornadas que estuvo en el banquillo, hubiese acabado líder con 32 puntos de los 45 que puso en juego.

Mantuvo la racha de encuentros sin perder iniciada por Masegosa (3ª jornada, XDFC, 0-Córdoba B, 3) hasta que cedió los tres puntos en El Rosal frente al Cadiz B (1-0) en la 39ª. Un total de 28 partidos.

Esta campaña, ha estado al frente de la plantilla once jornadas. Su equipo es segundo. Los azulinos han sumado 23 puntos, con siete triunfos y dos empates. Han encajado dos derrotas y tienen con 24 goles a favor, lo que les convierten en el máximo realizador del grupo -lo serían también si no se computan los tres goles del partido no jugado ante el Écija-, y 8 en contra, que también les sitúan entre los mejores a nivel defensivo. Sólo Ciudad de Lucena, 5, y Los Barrios, 7, encajaron menos.