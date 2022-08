Pérez Hererra: "Vamos a más, eso es palpable en los partidos que estamos disputando"

El Xerez DFC cubrió un test más de temporada -el quinto- frente al Córdoba el sábado en el I Trofeo Pepe Ravelo (0-2), y ya sólo le restan tres antes del inicio de la campaña el próximo 4 de septiembre ante el Mancha Real. Esta semana afrontará dos, el viernes contra el Guadalcacín en el Fernández Marchán (20:30) y el sábado en el Antonio Gallardo frente al Arcos (21:00). Luego, le restará otro amistoso más ante el Jerez Industrial el viernes 26 en una cita que servirá para homenajear a Pedro Herrera, exdirectivo industrialista que falleció hace un mes y que fue socio azulino y padre del exfutbolista de ambos clubes Pedro Herrera.

Pérez Herrera, técnico azulino, ha valorado de forma "positiva" tanto la nueva semana de trabajo como el esfuerzo realizado por el Xerez DFC tanto en Conil el viernes (1-4) como frente al cuadro blanquiverde. "Independientemente de los resultados, que es secundario en pretemporada, el equipo ha tenido que afrontar dos partidos con contextos diferentes. El Conil era de inferior categoría y el Córdoba, de superior. En los dos competimos bien, en el Pérez Ureba fuimos más protagonistas con balón, sometimos al rival y terminamos con muy buenas sensaciones a nivel ofensivo, fuimos capaces de generar numerosas oportunidades en un campo en el que no es fácil hacerlo y contra un rival competitivo".

Luego, "contra el Córdoba era totalmente distinto, llega con la flechita hacia arriba después de ascender, ha formado una gran plantilla, tienen un proyecto para buscar el ascenso a Segunda A y están más rodados. Pese a ello, el equipo dio la cara, supo competir, defender con orden el trabajo colectivo del rival y, pese a jugar muchos minutos con un futbolista menos, aguantamos el tipo y hasta tuvimos oportunidades para empatar al final, como las ocasiones claras de Baena o un disparo de Erik Aguado. Nos hicieron en el último minuto el 2-0 y parece que el partido fue más cómodo para ellos, pero ni mucho menos. Supimos competir, defender y sufrir, que también entra dentro de nuestro ADN. Vamos sumando sensaciones".

"La expulsión de Javi tuvo connotaciones positivas y negativas, nos hubiese gustado competir once contra once"

Javi Navas fue expulsado en el minuto 46 y afrontar medio tiempo en pretemporada con un jugador menos, bajo el punto de vista del preparador xerecista, tiene "sus connotaciones positivas y negativas. Nos hubiese gustado competirle al Córdoba once contra once porque hubiésemos tenido más opciones de lograr un mejor resultado y eso te ayuda a coger mejores sensaciones, pero también te ayuda a trabajar algunas facetas del juego que te puedes encontrar durante la temporada. Supimos gestionarlas y limitar las opciones de ataque de un rival en buena línea. Nos sentimos cómodos incluso con uno menos y fuimos capaces de generar llegadas para haber logrado al menos el empate. Lo peor, que tuvimos que sacrificar otras opciones y algunos futbolistas que no estaba previsto que disputaran los noventa minutos lo tuvieron que hacer para competir por el resultado".

El Xerez DFC se encuentra en el ecuador de la pretemporada y a estas alturas, no quiere hablar de porcentajes ni de cuanto le puede faltar al equipo para estar al nivel deseado de cara a la liga. "Vamos mejorando, de menos a más, y eso es palpable en los partidos que estamos disputando de semana en semana. Lo importante es eso, estamos contentos en ese sentido porque el equipo sigue creciendo, mejorando y asimilando los conceptos".

Por último, Pérez Herrera tuvo palabras de afecto para Pepe Ravelo. "No pudo asistir al partido y seguro que le hubiese encantado, pero su familia nos transmitió su presencia. Pepe, no sólo a nivel deportivo, también a nivel social, es una persona conocida en la ciudad y en todo el entorno y se le echa de menos. Pronto le veremos otra vez por aquí".