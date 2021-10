"La derrota es justa, fueron superiores"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, fue sincero al final del partido y no dudó al catalogar como justa la derrota de su equipo en el Emilio Macarro ante el Montijo. El entrenador azulino admitió que "nos superaron en muchos aspectos y no nos adaptamos al encuentro".

–¿Qué valoración hace del partido?

–Ha sido un triunfo justo del Montijo, nos ha costado mucho adaptarnos, aunque sabíamos dónde veníamos y que iba a ser un encuentro en el que iba a tener mucha importancia el aspecto físico tanto por las características del rival como del terreno de juego. Sabíamos que iban a predominar las disputadas, la segundas jugadas, la agresividad, aspectos que el Montijo domina muy bien. Éramos conscientes, pero nunca llegamos a adaptarnos ni al terreno, ni a las condiciones climatológicas ni al rival, que fue superior.

–¿Qué le ha faltado al Xerez DFC para no estar a su nivel habitual?

–Adaptarse al terreno de juego y al partido que teníamos que jugar, aunque no disponíamos de los futbolistas que mejor se adaptaban a este campo, que eran Oca y Durán. De todos modos, había que adaptarse a lo que toca y nos ha faltado esa capacidad. Aún así, la primera parte estuvo más igualada y tuvimos nuestras ocasiones para poder empatar, como el disparo de Goma al borde del descanso y en el principio de la segunda parte, ellos también sacaron un balón bajo palos. Luego, poco a poco, ellos con su juego directo y con intensidad nos pusieron las cosas muy difíciles y lograron ese segundo gol que nos dejó casi sin posibilidades de remontada.

–¿Ha pasado factura al equipo la goleada en Vélez?

–Todo influye un poco porque no es lo mismo encarar un partido después de una victoria que te refuerza anímicamente, como a ellos, que venían de ganar fuera, crecidos y jugaban en casa, con la afición y con las ideas claras, que después de un revés. Todo suma, pero no hay que buscar excusas. Se han reunido una serie de circunstancias que hay que saber manejar para mejorar y asumir los errores para crecer a partir de ellos. Queda mucha Liga, queda mucho en juego y lo que tenemos que intentar es reaccionar lo antes posible.

–¿Cómo se encuentra el vestuario?

–Después de una derrota siempre estamos tocados. El equipo se marcha frustrado, era un querer y no poder porque nos hemos visto superados por el Montijo y nos han dado muy pocas opciones, salvo esas esporádicas que tuvimos con el 1-0. No ha sido un asedio constante, pero a nivel de disputas y de segundas jugadas sí estuvieron por encima. Hay que intentar reaccionar cuanto antes y sacar esa rabia y ese orgullo que tenemos como profesionales y como merecen el club y esas treinta personas que nos han seguido aquí y todas las que lo han hecho desde casa. Nosotros somos los más interesados en revertir la situación, somos los que trabajamos y no hemos obtenido recompensa.

–¿Qué mensaje le puede lanzar a ese grupo de xerecistas que se han desplazado hasta Montijo?

–Como siempre, agradecerles el esfuerzo y el apoyo incondicional. En ese sentido, tenemos que estar orgullosos del club y de lo que tenemos. Nos hubiese gustado conseguir una victoria para ellos, se irán decepcionados igual que nosotros. Entre todos tenemos que intentar reaccionar y hacerlo lo antes posible.

–¿Qué buscaba con los cambios en los últimos minutos de Ocaña y Raúl Palma?

–Dar frescura al centro del campo con Curro Rivelott, que estaba menos desgastado que Raúl, y un poco de potencia y fuerza con Daviti en banda izquierda. Intentaba meternos en el partido, aunque ya estaba complicado, había que intentarlo hasta el final.