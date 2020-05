El Playas de Calviá, en la misma situación que el Xerez DFC , dispuesto a apelar

La intención es que la resolución se conozca lo antes posible para que los equipos baleares sepan a qué atenerse, porque uno de ellos dará por finalizada la temporada al no entrar en el 'play off'.

Más trascendencia tendrá la decisión de la RFEF en el Grupo XI ya que Playas de Calviá y Felanitx se juegan entrar en el 'play off' y no quedarse fuera: el Felanitx es el cuarto clasificado con 52 puntos, los mismos que los de Calviá, que son quintos. El Playas venció en la competición por 2-0, pero está por ver si prevalece el golaveraje general o el particular para determinar esa plaza que pugnará por subir al no haberse disputado el encuentro de vuelta. El Felanitx tiene una diferencia de +21 goles, mientras que los calvianers de +13.

Y alimenta esta duda la decisión de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias , para la que, en caso de empate a puntos, prima el enfrentamiento particular aunque no se haya jugado el partido de la segunda vuelta .

El Xerez DFC ha consultado a la Andaluza porque defiende que el enfrentamiento particular (victoria en Chapín) le da la segunda plaza pese a no jugarse el partido de la segunda vuelta, y el Ciudad de Lucena sostiene que según el reglamento, al no jugarse los dos partidos del enfrentamiento particular prevalece la diferencia general de goles, que coloca en la segunda plaza a los celestes.

Y es que, de cara al 'play off' exprés, xerecistas y cordobeses -que se medirán en una de las semifinales- aspiran a acabar en la segunda plaza, que daría ventaja en caso de empate , ya que no habría prórroga y penaltis y se daría como vencedor al mejor clasificado en la liga regular.

Bloc de notas

LaLiga, referencia. No cabe duda que LaLiga, la Primera División, es la referencia, por lo que su reanudación ayudaría a la disputa del 'play off' de ascenso a Segunda B; cualquier retroceso en Primera hipotecaría que se jugaran partidos en categorías menores. De igual forma, el 'play off' del Grupo X depende de que Andalucía no retroceda en el plan de 'desescalada': cualquier freno o paso atrás retrasaría los entrenos en grupo y por tanto el 'play off', tanto si fuera la región al completo como si fuera una de las provincias de los clubes clasificados, ya que de esa forma no estarían todos en las mismas condiciones.

Test asequibles. Los clubes han de asumir los costes de los test aunque no están obligados a pasarlos todos los futbolistas. El Ciudad de Lucena, rival del Xerez DFC en el 'play off', ya ha llegado a un acuerdo con una clínica privada y Jorge Torres, presidente del club cordobés, ha asegurado que los costes no son tan elevados como se temían en un principio.