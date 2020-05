El ministro de Sanidad dice que el 'play off' "debería ser posible en esas fechas"

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha dicho en su comparecencia para informar de la evolución de la pandemia, que el "final exprés" anunciado por la Federación Española de Fútbol (RFEF) para solventar los ascensos de Segunda B y Tercera División "es probable que en esas fechas se pueda celebrar" aunque puntualizando que aún no se ha tomado una decisión, que se adoptará más adelante según evolucione la pandemia.

"No hay ninguna decisión tomada. Es probable que en esas fechas se puedan celebrar. Pero vamos a ser muy prudentes. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia, cómo va esta transición a la normalidad", dijo el ministro en la rueda de prensa, añadiendo que "en esas fechas debería ser posible, pero vamos a actuar con máxima prudencia y hasta que no tengamos decisiones tomadas en base a criterios técnicos no vamos a dar fechas fijas ni a dar nada por seguro" apuntó.

Como se sabe, la RFEF ya dejó claro en su día que la disputa del 'play off' exprés de ascenso estaba condicionada a la autorización de Sanidad y las palabras del ministro aportan una dosis de optimismo en cuanto a su celebración, ya que si la 'desescalada' avanza tal y como contempla el Gobierno, en las fechas previstas podrían disputarse estos partidos y el Xerez DFC pelearía por el ascenso a Segunda B.