Sebastián Alonso de Medina también se presenta a las elecciones del Xerez DFC

Sebastián Alonso de Medina ha hecho oficial su candidatura a las elecciones en el Xerez DFC. Vicepresidente segundo con Rafael Coca en la anterior etapa que culminó con el ascenso a Segunda RFEF, Alonso de Medina se ha 'presentado en sociedad' con un vídeo en la cuenta de twitter que lleva como nombre 'Queda mucho por sentir'.

"En ocasiones no puede ser, no importa, hay veces que es así, esto no es cuestión de suerte, es algo más, mucho más grande, es un sentimiento, se palpa, traspasa la garganta" va relatando una voz con imágenes del partido del descenso a Tercera en Vélez, de aficionados en Chapín y del partido del ascenso en Puente Genil. "Que no te asusten los tropiezos, que no te ganen los miedos", prosigue la misma voz apoyada en imágenes de más aficionados en la Feria o de camino a Chapín. "Porque todavía queda mucho por sentir", acaba la locución mientras se oye el latir de un corazón.

La cuenta de twitter de la candidatura ya tiene 98 seguidores en sus primeras horas de vida y uno de los primeros que ha retuiteado el mensaje es Antonio Bello, elegido por Alonso de Medina para llevar el peso de la dirección deportiva en un proyecto que va a medir sus fuerzas en el proceso electoral con la otra candidatura que ya se conoce desde hace varios días, la del exsecretario de la entidad Paco González, a la que se ha unido Rosana Báez, tesorera del club que también presentaba su dimisión para poder presentarse.

El plazo para la presentación de candidaturas, que deben ser en lista cerrada y acompañada por un aval del 5% de los asambleístas, finaliza el 14 de febrero y la Comisión Electoral tendrá tres días para validarlas, teniendo en cuenta que habrá dos días hábiles para posibles reclamaciones. El 23 de febrero se proclamarán las candidaturas y dos días -hábiles- después arrancará la campaña electoral que finalizará ya iniciado el mes de marzo. Si hay varios candidatos, el 21 de marzo serían las elecciones.