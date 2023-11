Teté: "Era el momento perfecto para encadenar dos triunfos seguidos y acercarnos arriba"

Teté llegó al Xerez DFC a mitad del pasado mes de octubre procedente de La Palma, debutó ante el Ciudad de Lucena y desde entonces es un fijo para David Sánchez. Se ha convertido en un comodín en ataque ante la falta de efectivos y juega tanto en banda como de falso 'nueve'. Sus prestaciones están siendo altas y sólo le falta el gol.

El atacante sevillano terminó decepcionado el encuentro ante el Ceuta B (1-1) del domingo en Chapín por el empate final después de la buena primera parte realizada y detalla que "la sensación que nos queda tras el empate es amarga, creo que la primera parte fue claramente nuestra, tuvimos fases especialmente en los primeros treinta minutos para matar el partido y decidirlo porque fuimos muy superiores, pero al final acusamos el esfuerzo físico que hicimos. En la segunda mitad, ellos fueron superiores, intentamos defender el resultado, pero no pudo ser. Esto es fútbol y en una jugada se nos fue".

David Sánchez afirmó que el equipo había dejado escapar dos puntos y Teté comparte la opinión de su entrenador. "Está claro que nos vamos con esa sensación porque después de la primera parte veíamos que estábamos cerca de llevarnos los tres puntos para acercarnos a la parte en la que queremos estar y nos vamos con esa sensación mala, pero hay que seguir, esto es Tercera División".

"En la primera mitad, como he comentado, es verdad que tuvimos muchísimas ocasiones -prosigue el azulino-, metiendo al Ceuta en su área y debimos marcharnos al descanso con un gran margen, con lo que el partido se hubiese acabado, aunque hay que jugar todos los minutos. En la segunda parte lo acusamos y, como he dicho antes, esto es fútbol y es cuestión de momentos, hay dos equipos cada uno tiene sus opciones y hay que aprovecharlas".

Tras el triunfo en el derbi, el cuadro xerecista buscaba la segunda victoria seguida de la temporada por primera vez, pero no pudo ser. "Era el momento perfecto para encadenar los dos triunfos consecutivos y meternos arriba, estábamos ganando en casa y se nos resistía fuera. La pasada jornada ganamos el derbi en Chapín, que aunque jugábamos como visitantes era nuestro campo, y ahora lo hacíamos ante nuestra gente y no ha podido ser".

Los azulinos, de todos modos, han sumado por primera vez tres jornadas sin perder, pero tampoco les consuela. "Nos vamos con una sensación amarga, queríamos encadenar tres jornadas sin perder, pero logrando los tres puntos. De todos modos, en esta categoría cuando no se puede ganar es importante seguir puntuando, seguro que al final nos acordamos de ellos".

Cada jornada, Teté es de los destacados, pero aún no ha marcado: "Es una faceta importante y todos los jugadores de ataque vivimos de eso. Me gustaría ser más determinante para el equipo con goles o asistencias, pero se están resistiendo. Aún así, estoy contento con el trabajo, tengo buenas sensaciones, como en la primera parte de este encuentro, pero al final lo que cuenta son los goles. Me toca seguir trabajando para intentar que lleguen lo antes posible".