Todos con el Xerez DFC

El Xerez DFC se juega el pase a la eliminatoria final por el ascenso este sábado en Chapín. El Municipal acoge el partido de vuelta contra el Ceuta B tras el empate sin goles que cosechó el cuadro de David Sánchez hace unos días en el Martínez Pirri.

El club no ha dudado en calificar el partido como el más importante de la temporada. Y no es para menos, ya que el triunfo y hasta el empate les vale a los azulinos para pasar a la ronda definitiva y estar en el sorteo del próximo lunes, donde ya le tocaría un rival de otro grupo de Tercera RFEF en una eliminatoria final sin factor cancha y prórroga y penaltis en caso de empate.

Varios exjugadores y técnicos han mostrado su apoyo al equipo de David Sánchez en redes sociales. Uno de esos ha sido Máyor, delantero azulino durante dos temporadas en las que consiguió el ascenso a Segunda RFEF en la 20/21 y con la permanencia en la siguiente, ambas con José Pérez Herrera en el banquillo: "Hola, chicos. Enhorabuena por la temporada que habéis realizado. Sólo queda un pasito para cumplir el objetivo. ¡Vamos, Xerez!".

Como un aficionado más, Adrián Gallardo, exdelantero del Xerez DFC, comenta: "Hola, xerecistas. Os mando mucha fuerza para este partido, seguro que vamos a conseguir el resultado que queremos; que la afición seguro que nos va a llevar en volandas; y confianza plena en estos futbolistas que nos han llevado hasta aquí. Así que mucha suerte y a tope. ¡Forza Xerez¡".

Otro exazulino, el portero madridista Mario de Luis, ha querido igualmente apoyar a su exequipo con el siguiente mensaje: "Hola, xerecistas. Os quería mandar la mayor de las suertes para el partido del sábado contra el Ceuta y ojalá podáis conseguir la victoria para llegar a la final. Felicitaros por la grandísima temporada que habéis hecho y ojalá podáis culminarla con el ascenso. Os mando un fuerte abrazo".

🔐💙 Afrontemos el playoff con la misma seguridad que @mariodeluis_ bajo palos.🫂 ¡Gracias por el apoyo!

Curro Rivelott, canterano que ha cumplido su segunda temporada en el Arenteiro -tuvo la desgracia de lesionarse del cruzado este curso-, también ha mostrado su ánimo al equipo con un mensaje: 2Hola, xerecistas. El sábado tenemos una cita en Chapín para arropar al equipo. Tienen que sentir nuestra energía. ¡Forza, Xerez!".

Jorge Herrero estuvo dos campañas en el Xerez DFC y así ha animado a su exequipo: "Hola, compañeros. En primer lugar daros la enhorabuena por la gran temporada que habéis hecho, eso ya no os lo quita nadie. Ha sido una temporada difícil, no se empezó de la mejor forma que todos queríamos, poco a poco se ha ido enderezando gracias al apoyo de afición, directiva y cuerpo técnico, que me costa que está haciendo un gran trabajo. Desearos la mejor de las suertes para este último partido, estoy seguro de que la afición os va a llevar en volandas".

💙⚔️ Con la lucha, la entrega y el sacrificio que siempre nos inculcó @Jorge_Herrero8 Cada balón como si fuera el último.

José Luis González, entrenador de los porteros del club desde su creación hasta la pasada temporada, en la que fue despedido, y asiduo de Chapín, ha lanzado el siguiente mensaje: "Hola, xerecistas. Me gustaría que vinieseis al campo a animar al equipo en este momento tan importante de la temporada. Os necesitamos, ¡forza, Xerez!".

🥅🧤 De PORTERO a PORTERO José Luis González no faltará a la cita del próximo sábado en Chapín💙

Uno de los primeros en mostrar su apoyo al equipo fue Francis, extécnico del Xerez DFC la pasada temporada en Segunda RFEF cuando tuvo que sustituir a Pérez Herrera, aunque no acabó la campaña al ser destituido en la segunda vuelta: "Hola, equipo. Os quiero mandar mucho ánimo y mucha fuerza. Os habéis estado preparando todo el año para partidos como este. Confiamos mucho en vosotros, sois muy buenos y lo vamos a demostrar. Un fuerte abrazo a todos y forza Xerez".