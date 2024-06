Sebastián Alonso, presidente del Xerez DFC: "Es el partido de todos, la afición va a responder"

"Soy sincero, tranquilo no estoy". Son palabras de Sebastián Alonso de Medina, presidente del Xerez DFC, pero transmiten el sentir de gran parte del xerecismo de cara a decisiva cita de este sábado (19:00) en Chapín del Ceuta B. La ilusión es tremenda, pero nadie se fía del filial caballa en el partido de vuelta de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF. En la ida el pasado sábado, el cuadro azulino, en un partido muy serio, logró un empate a cero que le pone de cara pasar ronda, ya que con otra igualada le vale por su mejor clasificación en la liga regular (segundo contra quinto).

El mandatario azulino, lógicamente, no quiso perderse ese encuentro en Ceuta y subraya: "El equipo estuvo bien y en el inicio de la segunda dio muestras que podía con el partido, pero el Martínez Pirri es un campo pequeño y ellos tienen un equipo con mucha capacidad, joven, con mucha fuerza, que juega bien por bandas y que arriba es peligrosísimo. Nos lo pusieron complicado y en ese sentido sí me quedé tranquilo porque competimos y fuimos capaces de ponerle solución a todos los problemas que nos llegaron".

Y la visita a Ceuta, además, le deparó el reencuentro con Edu Villegas, ahora director deportivo del club norteafricano y antes máximo responsable de la parcela azulina bajo el mandato de la directiva de Rafael Coca, en la que él era vicepresidente. "Tenemos muy buena relación, es un gran amigo y, además, un gran profesional, que está realizando un trabajo impecable allí. Sólo hay que tener en cuenta que su filial está peleando pro mismo objetivo nuestro y la primera plantilla lucha por el ascenso al fútbol profesional, que se dice pronto".

Eduardo Villegas y Bello

"Siempre -añade-, ha demostrado una lealtad enorme hacia nosotros, siempre nos desea lo mejor, aunque ahora se debe a su club, como así lo ha comentado. Nosotros le deseamos lo mejor a su Ceuta grande y al filial, a partir de la próxima temporada", subraya.

Villegas en cuanto Alonso ganó las elecciones a la presidente manifestó que el club estaba en las mejores manos con él y con Bello como director deportivo y el mandatario xerecista admite que "es muy de agradecer y todo un orgullo que alguien de fútbol diga eso. Para mí, ya lo he comentado antes, Eduardo Villegas es muy importante como persona, deportista y hombre de fútbol. Bello vino de su mano y para mí también es un privilegio que esté con nosotros, los dos tienen muchas cosas en común, seguro que sigue sus pasos".

Faltan tres días para la gran cita contra los caballas y no oculta que "estoy nervioso y soy realista. No me gusta hablar ni de sorteos ni de qué rival nos puede tocar si pasamos la eliminatoria. Sólo pienso en el sábado a las siete de la tarde. Quiero que llegue el partido, que lo disfrutemos y que todas las cosas en el que estamos trabajando salgan bien, desde la previa que vamos a montar hasta la última jugada del encuentro".

El partido

Bajo su punto de vista, "estamos ante el partido con mayúsculas porque si no lo sacamos adelante, todo lo demás ya sobra. Es el inmediato y es el más importante. Lo prioritario para nosotros es el Ceuta. Los últimos partidos en casa han coincidido con comuniones, El Rocío y todo influye, pero el sábado la gente va a responder. Me gustaría hacer un llamamiento a todos los socios, a todos los aficionados al fútbol y al deporte porque el sábado se puede vivir en Chapín una de esas citas importantes de las que uno se puede sentir orgulloso de participar. El estadio tiene que ser una fiesta".

Alonso de Medina tiene claro que "los chavales lo merecen porque se lo han trabajado, han superado muchas dificultades con una plantilla no excesivamente larga y a la que también la baja de Álvaro Martínez ha hecho daño. David ha estado ahí fenomenal y ha sabido confeccionar el puzle de la mejor forma posible para que cada uno responda al máximo nivel en el momento adecuado, que es ahora. Es cierto que la temporada se está haciendo larga. El play-off es un regalo, un extra, pero es tremendo, desgasta muchísimo tanto física como mentalmente, aunque los nuestros han llegado bien y si me apuras, han llegado hasta mejor a nivel de entusiasmo que físicamente, están muy ilusionados y eso es un plus, eso ayuda".

Balance

El duelo lo espera "muy complicado, con un Ceuta que tiene que venir a jugar alegre porque sólo le vale ganar. Nuestro campo es grande y ellos tienen jugadores de ataque muy buenos con espacios. De todos modos, lo imagino positivo para nosotros, con una grada que disfrute, con una afición que apoye y marque ese primer gol nada más entrar en el estadio. Ese es el partido ideal".

El presidente xerecista en estos momentos decisivos echa la vista atrás y da por bueno lo sufrido y los resultados. "Siempre lo valoro todo desde el punto de vista positivo y hemos disfrutado de cada partido y de cada momento, pensando en lo que podíamos encontrarnos y de lo que realmente nos hemos terminado encontrando. Lo bonito ha sido eso, después de la primera vuelta, nadie pensaba que podíamos estar ahora peleando por subir. Es un regalo. Que podíamos habernos acercado más al liderato, pues sí... Pero no dejan de ser cábalas que no sirven para nada. Soy muy realista y vivo el día a día. Aún así, el ascenso sería tremendo, pero no sólo para el club, para nuestros jugadores y nuestros técnicos, para la ciudad de Jerez, sería un éxito para compartirlo con todos, con la afición, las empresas, con nuestros patrocinadores... Jerez merece estar mucho más arriba en el mundo del fútbol, ojalá lo podamos compartir esa experiencia".

El sueño del ascenso

Sebastián Alonso es y ejerce como presidente azulino las veinticuatro horas del día, pero también tiene su parte de aficionado y ahí "sueño con subir, pero me entra hasta vértigo y paro el sueño de inmediato. Ceuta, Ceuta y Ceuta y de ahí no quiero salir. Cuando acabe ese partido, pues ya nos abrazaremos y lloraremos de alegría o de tristeza. Ahora mismo, lo fundamental es tener el máximo apoyo de la afición, que es clave. Es un sueño conjunto, el club es de todos, este partido también es el de todos, es el momento".