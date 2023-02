Un derbi con muchísimo en juego para el Xerez DFC

El Xerez DFC se la juega en el derbi de este domingo contra el Atlético Sanluqueño, un encuentro que afronta con el agua al cuello, en puestos de descenso y a cuatro puntos de la permanencia. Los números de las últimas semanas son malos, el equipo sólo ha sumado un punto de 15 posibles, el efecto Romerito no se ha notado en los resultados -un empate contra el San Roque y la derrota en casa del Betis Deportivo- aunque sí en el despliegue sobre el terreno de juego que, en cualquier caso, no ha sido suficiente: los xerecistas no ganan desde la primera jornada del año contra el Vélez en la que ha sido la única victoria de la temporada en Chapín... que se dice pronto.

Un derbi tiene siempre connotaciones especiales y ante el Sanluqueño la directiva, consciente de la importancia del partido, quiere que el partido sea una fiesta en la grada y ha puesto en marcha un par de iniciativas para el equipo esté más respaldado que nunca: localidades a 10 euros para los adultos en cualquier grada y entrada gratis para los niños hasta 14 años. El buen ambiente -también se desplazará en buen número la afición verdiblanca- está asegurado y ahora le toca al equipo corresponder en el terreno de juego.

Chapín va a acoger un duelo entre el peor equipo de la categoría en casa y un Sanluqueño que a domicilio no tiene buenos números. Los verdiblancos, que afrontan el choque con la baja de Carrascal por sanción, sólo han ganado dos partidos fuera (Sevilla Atlético y Vélez), el último en el ya lejano mes de octubre. Desde entonces, cuatro derrotas contra Yeclano (3-1), Antequera (2-0), Cartagena B (2-1) y Recreativo (1-0) y dos empates Mancha Real (1-1) y Betis Deportivo (0-0). Sus últimas tres salidas las cuenta por derrotas.

El choque, a las doce del mediodía en Chapín con arbitraje del sevillano Gonzalo González Páez, colegiado que esta temporada ha dirigido siete encuentros de Liga en Segunda RFEF y uno en Primera RFEF pero que no ha pitado ni a Xerez DFC ni a Sanluqueño.