Josu Uribe se estrena en el banquillo del Xerez DFC en Chapín tras su triunfo en Ceuta y no pudo repetir victoria. El técnico asturiano se mostró decepcionado, lamentó la lesión de Zafra, "que nos reventó todo, nos mató", asegura que su equipo no mereció la derrota y no descarta la llegada de Chico Díaz.

-Su planteamiento inicial fue ofensivo, ¿qué buscaba?

-Nos reventó todo la lesión de Zafra. Sin Amin y si Adri, su lesión nos mató porque en los minutos que estuvo en el campo, tuvimos ocasiones para haber cerrado el partido y ganarlo. Luego, tuvimos que jugar con Goma, que no es delantero y tuvimos que hacer más inventos. Insisto, la lesión de Zafra nos condicionó porque habíamos buscado tres pequeños junto a Kevin y estábamos llegando bien, con sentido, jugando bien y fácil. Esto es fútbol, no metes, no metes, no metes... y todo mina. Acabamos con Goma y Pepe

-¿Qué le ha parecido la apuesta del Conil?

-Vino a hacer su partido, hizo un legal y no hay nada más que decir. Llevamos todo el peso del partido, hicimos todo el desgaste, nuestras fueron todas las llegadas pero cuando no metes todo se complica. De haber acertado en alguna de esas llegadas en esos minutos todo hubiese sido diferente. Al final, ellos han aprovechado prácticamente la única que han tenido y sólo queda felicitarles. Han perdido mucho tiempo pero es el árbitro el que debe decidir. De todos modos, no hemos perdido por eso.

-Tras la derrota, ¿cómo está el vestuario?

-Hay que tener tranquilidad, es lo que le he dicho a los chicos. No éramos tan buenos la semana pasada semana cuando ganamos en Ceuta ni tan malos ahora. Es una pena porque nos podíamos haber puesto muy bien clasificados. No hay que darle más vueltas, estamos a cuatro puntos del líder y a dos del segundo. Hemos hecho cosas bien y otras no tanto. Hay que aprender que en esta categoría cuando no puedes ganar, lo que no debes es de perder y da igual que sea en casa o fuera. Con un planteamiento defensivo tan fuerte y con tanta gente detrás del balón, cuando te hacen un gol es casi imposible.

-¿Le ha faltado al equipo solo pegada?

-No creo en la suerte, ni en la vida ni en el fútbol. No hemos perdido por mala suerte, hemos perdido porque tuvimos media hora para ganar el partido y no lo hicimos. Seguimos llevando el peso pero no pudo ser. Los jugadores están muertos por el desgaste, se han dado una gran paliza y les he felicitado. Nos ha faltado acierto en las disputas, en el golpeo, en la calidad. El contrario llegó una vez y marcó. Nos falta Javi, muy importante en casa con su desequilibrio para abrir la lata, Amin... Se ha notado la falta de un delantero que marque un poquito las diferencias, Kevin es más rematador. Nos hizo falta un poco desequilibrio. Me da rabia no haber empatado porque no hicimos méritos como para perder.

Petición "Chico Díaz es un buen futbolista, nos hubiese venido muy bien para abrir la lata, a ver si termina incorporándose"

-¿Es desesperante comprobar como ocasión tras ocasión el balón no entra?

-Lo es. Hacia mucho tiempo que no me pasaba esto. Tenía la sensación de que iba a meter una pero no pudo ser y en la única oportunidad que llegan, que no se tenía que haber producido en un balón largo, te marcan. Queda seguir peleando y jugando como lo hemos hecho, que veníamos de ganar en un campo complicado y en esta ocasión nos han ganado de una manera cruel. Es lo que hay, no queda otra, pero seguro que vamos a estar en la pelea por las primeras posiciones. Hay que aprender de este partido porque nos vamos a encontrar con más equipos de este perfil.

-¿El equipo ha jugado presionado?

-No, el equipo tenía muchas ganas de ganar y de hacer buena la victoria de Ceuta, de dormir líder. No creo que le haya podido la presión, es que era complicado mantener continuidad en el juego con todas las circunstancias del partido, con las interrupciones y con tanta gente atrás. No tengo nada que reprocharles en cuanto a ganas y actitud, sólo en algunas cosas que no han estado bien, como el gol que nos han hecho. A un equipo que quiere estar arriba, no le pueden hacer ese gol nunca.

-¿Sabe qué tipo de lesión tiene Zafra?

-No lo sé, le ha pasado lo mismo que en Ceuta. Nos ha matado porque no teníamos otro perfil. Tuvimos que sacar a Pepe, es la primera vez que le veo y le he felicitado. Ha jugado como si estuviese con los juveniles, con el mismo desparpajo, con la misma fuerza y nos ha dado mucho en ataque. Con lo de Zafra ya tuvimos que retocar todo, Bello estaba haciendo daño por dentro y Goma viene de no jugar y no es una referencia.

-¿Llegará Chico Díaz?

-Es un buen futbolista, nos hubiese venido muy bien para abrir la lata, lo mismo que Javi. Ahora perdemos a Zafra por lesión y a Bello por sanción para Sevilla y estamos pilladetes. Chico es un buen jugador, tenemos una licencia libre y a ver si al final se incorpora.