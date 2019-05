Villegas, director deportivo del Xerez DFC, reclama un paso al frente de la afición

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, deja atrás la decepción por no haberse clasificado el equipo para el 'play-off' de ascenso a pesar del triunfo ante el Gerena (3-1) y ya piensa en volver la próxima temporada para volver a intentarlo con más fuerza y conseguirlo de una vez, casi con total seguridad con García Tébar al frente de la nave.

Villegas afirma estar "con muchísima fuerza, con muchísimas ganas. Quiero transmitir esta ilusión mía, tengo totalmente asumido y claro que el año que viene vamos a conseguirlo pero lo más importante de este club es la afición y a partir de ahí tenemos que ilusionarnos. Llevamos seis años donde ha habido varios ascensos; hemos hecho una temporada correcta, aceptable y buena en líneas generales. Nos hemos quedado en una decepción, que yo soy el primero que quería, que no dormía por jugar la liguilla y lo veía claro. Al final no se ha podido conseguir: grandísimo disgusto".

Además, apunta: "Sentimentalmente hablando, como queremos y como amo a este club es duro, pero a partir de ahí está el tema profesional y las ideas claras. Muchísimas ganas tengo, claro que vamos a triunfar y la afición tiene que dar un paso al frente como lo está dando y seguir creyendo en este proyecto que iniciamos en el 2013 con 6.000 socios y en Segunda Regional. El que se quiera bajar del barco ahora o no se ilusione, se equivoca. Estamos preparados para luchar y conseguir y mirar hacia arriba sin ningún tipo de dudas".

Edu Villegas explica que aunque al Xerez DFC algunos le denominen el Real Madrid de la categoría no es oro todo lo que reluce: "Somos el Madrid de la categoría sin ninguna duda en afición, pero Madrid y Barcelona son los equipos de mayor presupuesto del mundo y en nuestro caso no. La directiva cuando hace los números tiene todo controlado, al máximo nivel profesional, y no podemos ser el Real Madrid de la categoría porque este club se sustenta por los ingresos de nuestros queridos patrocinadores y de la afición. No hay ningún dueño, ninguna sociedad anónima, ninguna persona que invierta económicamente".

El director deportivo azulino reitera que "somos el Madrid de la categoría repito en la afición 100%, pero en las demás cosas somos un equipo, un gran equipo de Tercera División pero que tenemos problemas como muchos clubes a la hora de campos, de instalaciones, cuando Chapín no se puede utilizar, no está el anexo en unas condiciones óptimas como nos gustaría... Son situaciones que tendremos que ir puliendo como club, también pidiendo y suplicando que nos traten mejor para poder ir creciendo de la mano".