Con la miel en los labios. Amarga victoria en Chapín. El Xerez DFC cumplió con el guión previsto y superó al Gerena (3-1) pero se queda fuera del 'play-off' con el triunfo del Algeciras sobre Los Barrios. El empate a 77 puntos entre ambos conjuntos metía en fase de ascenso a Segunda B a los albirrojos, que derrotaron en la primera vuelta a los azulinos en el Nuevo Mirador y empataron en el Municipal.

El Xerez DFC estuvo en puestos de ascenso durante casi toda la mañana, ya que se adelantó pronto en el marcador. Le despertó del sueño un gol de Karim para el Algeciras ante el cuadro de Carlos Ríos, que veía también así frustradas sus ilusiones de alcanzar la gesta.

El partido apenas tuvo historia y, aunque el cuadro sevillano llegó a Jerez con una propuesta valiente y vistosa, fue un monólogo de los azulinos. Terminó 3-1 pero también como casi siempre, de haber estado acertados de cara a gol, el tanteador pudo ser mucho mayor.

García Tébar sólo movió una ficha respecto al once que ganó al Écija en el San Pablo (0-1). Rodri fue el sacrificado para que entrase el goleador Adrián Gallardo. El dibujo fue el mismo, defensa de cinco con Adri Rodríguez atrás y Álex Colorado y Antonio Jesús en la sala de máquinas.

Los azulinos salieron enchufados ante un Gerena con buen trato de balón. No les quedaba otra con lo que había en juego. Los de Cachola, descarados, a los cinco minutos montaron una contra que llevó la zozobra a la grada. Jesús Vega se fue de Adri y se internó en el área con todo a favor pero llegó justo de fuerzas y estrelló su lanzamiento en el lateral de la portería de Flere.

La réplica no tardó. Un minuto después, Casares no llega por milímetros a un centro medido desde la izquierda de Juan Gómez. No había tregua y estaba claro que la lata se abriría pronto.

Flere, al cuarto de hora, se vistió de santo y evitó el tanto visitante. Tore intentó sorprenderle en el lanzamiento de una falta lejana y el meta tuvo que reaccionar tirando de reflejos y de velocidad para despejar el potente disparo.

Justo después, 1-0. Casares tiró de chistera para dar un pase magistral a Marcelo, que también tiró de calidad para resolver. Superó a la defensa con una finta de lujo y batió al portero con tranquilidad. Minuto 17.

Antonio Jesús pidió penalti instantes más tarde y con la grada entregada, los xerecistas no acertaron a hacer el 2-0 a la media hora en un libre indirecto por cesión dentro del área. Con todo el equipo del Gerena debajo de los palos, Adrián Gallardo estrelló el balón en Checa.

Los visitantes, pese a la clara superioridad xerecista, no le perdían la cara al encuentro y Gázquez puso a prueba a Flere (35'). La primera parte tocó a su fin con una oportunidad clara para Antonio Jesús. El sanluqueño recogió un buen balón de Casares en la frontal y enganchó un disparo centrado que sacó bien Marco.

El segundo tiempo arrancó de la peor manera posible para el Xerez DFC. Gázquez empató el partido en el 49'. Recibió un excelente servicio de Tore a la espalda de una defensa que salía y superó a Flere a media altura. 1-1 y vuelta a empezar.

La decepción duró poco, apenas cuatro minutos. Otra vez Marcelo rompía las tablas (2-1). Anotó tras un rechace del portero (53'). Todo volvía a la normalidad. Algeciras y Los Barrios empataban. El 3-1 que sentenciaba el choque no tardó. Bello no falló tras un servicio de lujo de Casares (56').

La cita estaba vista para sentencia y no faltó la cascada de ocasiones en una y otra portería, aunque ya era lo de menos, lo importante era lo que sucedía en Algeciras y Las Cabezas. Ni los de Fajardo ni los de Galván desaprovecharon su última oportunidad, ganaban y se llevaban el mejor de los premios. El desencanto fue mayúsculo.